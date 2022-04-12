Projelerinizin güvenlik testlerini gerçekleştirmenin kolay yolu.

Ömer Dursun - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Metasploit, güvenlik açıkları hakkında bilgi sağlayan, sızma testleri ve IDS imza gelişmesinde yardımcı olan bir güvenlik yazılımıdır. Metasploit güvenlik açıklarını doğrulamaktan, güvenlik değerlendirmelerini yönetmekten ve güvenlik bilincini geliştirmekten daha fazlasını yapmanıza exploit'ler aracılığıyla yardımcı olur. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinde çalışan başarılı uygulama sayesinde dışarıdan gelebilecek tüm saldırılara karşı güvende olacak, adeta koruma kalkanını devreye sokmuş olacaksınız. Ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen yapımın ücretli sürümü de bulunuyor. Pek çok işlevsel özelliği kullanıcılara sunan başarılı uygulama, yıllardır milyonlara hizmet etmeye devam ediyor.

Sızma testleri için özel olarak geliştirilen uygulama, güvenlik açıklarını tespit ediyor ve çözümler sunarak kullanıcıları saldırılara karşı uyarıyor. Exploit seçme ve yapılandırma gibi pek çok özelliğide bünyesinde bulunduran uygulama, kararlı sürüm olarak çalışıyor.

Metasploit Özellikleri

Metasploit'te yer alan framework'lar şunları gerçekleştirebilir:

Bir exploit seçme ve yapılandırma

Veriyi seçme ve yapılandırma

Hedef sistemin seçilen istismara duyarlı olup olmadığını test etme

Saldırı önleme sisteminin(IPS) veriyi görmezden gelmesi için kodlama tekniği

Metasploit güvenlik testleri için geliştirilmiş ve Ruby dili ile kodlanmış açık kaynak kodlu Pentest aracıdır. Metasploit'in alt projelerinde işlemci kodu veri tabanını, shellcode arşivini ve ilgili araştırmalar görülebilir. Metasploit projesi, Metasploit taslağının içine eklenmiş olan hukuka aykırı ve kaçınma araçları ile tanınır. Ruby dili ile kodlanmış bir açık kaynk kodlu bir Pentest aracı olarak ifade edilen yapım, günümüzde hala düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Veriyi seçme ve yapılandırma gibi detaylarıda beraberinde getiren uygulama, saldırı önleme sistemi ile birlikte adından söz ettiriyor.

Metasploit İndir

Yayınlandığı ilk günden bu yana güvenlik anlamında pek çok güncelleme alarak trojen ve virüslere karşıda kullanıcıları uyaran Metasploit, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Başarılı uygulamayı Windows, Mac ve Linux cihazlarında kullanabilir ve güvenliği üst seviyeye çıkarabilirler.