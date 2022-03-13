Microsoft Photo Story
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 477,988
- DOSYA BOYUTU 3.22 MB
- Üretici Microsoft
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Dijital fotoğraflarınızı kullanarak slayt gösterileri oluşturun. Resimleri tek bir dokunuşla düzeltin, kesin veya döndürün. Fotoğraflı öykülerinize şaşırtıcı özel efektler, müzikler ve kendi sesli anlatımınızı ekleyin. Sonra baş
Dijital fotoğraflarınızı kullanarak slayt gösterileri oluşturun. Resimleri tek bir dokunuşla düzeltin, kesin veya döndürün. Fotoğraflı öykülerinize şaşırtıcı özel efektler, müzikler ve kendi sesli anlatımınızı ekleyin. Sonra başlıklar ve alt yazılarla kişiselleştirin. Dosya boyutlarının küçük olması fotoğraflı öykülerinizi e-posta ile göndermenizi kolaylaştırır. Öykülerinizi TV'de, bilgisayarda veya Windows Mobile tabanlı bir taşınabilir aygıtta seyredin.
Program sayesinde ücretsiz olarak slayt gösterileri yapabilir, resimleri düzeltebilirsiniz. Basit ve kullanışlı olan uygulama, özel efektlere de sahip.