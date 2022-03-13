Microsoft Photo Story

Dijital fotoğraflarınızı kullanarak slayt gösterileri oluşturun. Resimleri tek bir dokunuşla düzeltin, kesin veya döndürün. Fotoğraflı öykülerinize şaşırtıcı özel efektler, müzikler ve kendi sesli anlatımınızı ekleyin. Sonra baş

Yiğit Ekim Demir - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dijital fotoğraflarınızı kullanarak slayt gösterileri oluşturun. Resimleri tek bir dokunuşla düzeltin, kesin veya döndürün. Fotoğraflı öykülerinize şaşırtıcı özel efektler, müzikler ve kendi sesli anlatımınızı ekleyin. Sonra başlıklar ve alt yazılarla kişiselleştirin. Dosya boyutlarının küçük olması fotoğraflı öykülerinizi e-posta ile göndermenizi kolaylaştırır. Öykülerinizi TV'de, bilgisayarda veya Windows Mobile tabanlı bir taşınabilir aygıtta seyredin.

Program sayesinde ücretsiz olarak slayt gösterileri yapabilir, resimleri düzeltebilirsiniz. Basit ve kullanışlı olan uygulama, özel efektlere de sahip.