Microsoft Photo Story Ekran Görüntüleri - 1
Microsoft Photo Story Ekran Görüntüleri - 2
Microsoft Photo Story Ekran Görüntüleri - 3
Microsoft Photo Story

Microsoft Photo Story

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 477,988
  • DOSYA BOYUTU 3.22 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Microsoft
  • İndir

Dijital fotoğraflarınızı kullanarak slayt gösterileri oluşturun. Resimleri tek bir dokunuşla düzeltin, kesin veya döndürün. Fotoğraflı öykülerinize şaşırtıcı özel efektler, müzikler ve kendi sesli anlatımınızı ekleyin. Sonra baş

Yiğit Ekim Demir
Yiğit Ekim Demir -

Dijital fotoğraflarınızı kullanarak slayt gösterileri oluşturun. Resimleri tek bir dokunuşla düzeltin, kesin veya döndürün. Fotoğraflı öykülerinize şaşırtıcı özel efektler, müzikler ve kendi sesli anlatımınızı ekleyin. Sonra başlıklar ve alt yazılarla kişiselleştirin. Dosya boyutlarının küçük olması fotoğraflı öykülerinizi e-posta ile göndermenizi kolaylaştırır. Öykülerinizi TV'de, bilgisayarda veya Windows Mobile tabanlı bir taşınabilir aygıtta seyredin.

Program sayesinde ücretsiz olarak slayt gösterileri yapabilir, resimleri düzeltebilirsiniz. Basit ve kullanışlı olan uygulama, özel efektlere de sahip.