Microsoft Remote Desktop
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,795
- DOSYA BOYUTU 68 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Remote Desktopa APK ile telefonunuzdan ev ve iş yerinizdeki bilgisayarınızı yönetebilirsiniz.
Microsoft’un ücretsiz uzak masaüstü uygulaması Remote Desktop APK, uzaktaki bilgisayarlarınızı Android tablet ve telefonunuz ile yönetmenize izin veren ücretsiz bir uygulamadır. Microsoft Remote Desktop, uzaktaki bilgisayarla güvenli şekilde bağlantı kurmanızı sağlayan NLA teknolojisini kullanır. Uzak Masaüstü Ağ Geçidi ile uzak kaynaklara erişebilir, Bağlantı merkezinden tüm uzak bağlantılarınızı yönetebilirsiniz.
Uygulama üzerinden uzaktaki bilgisayara sorunsuzca bağlanabilmek için telefonunuzdan kontrol edeceğiniz bilgisayarlarda uzaktan bağlantının açık olup olmadığınız kontrol etmeniz gerekiyor. Uygulamanın kullanımı ise oldukça basit.
Remote Desktop APK İndir
New Remote Desktop’a dokunarak bağlantı kuracağınız bilgisayarın adını, kullanıcı adı ve şifresini girin ve kaydedin. Eklediğiniz uzak masaüstüler “Remote Desktops" altında görünecektir.
Siz de Remote Desktop APK indirin ve Android cihazlarınızı kullanarak, uzaktaki masaüstünüze güvenli bir bağlantı sağlayın!
Remote Desktop Uygulaması Özellikleri
- Uzak Masaüstü Ağ Geçidi aracılığıyla uzak kaynaklara erişme
- Windows hareketlerini destekleyen RDP ve RemoteFX ile zengin çoklu dokunma deneyimi
- NLA ile veri ve uygulamalara güvenli bağlantı
- Bağlantı merkezinden tüm uzak bağlantıları kolayca yönetme
- Sunumlar için harici ekran veya projektörlere kolay bağlantı
Microsoft Remote Desktop
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,011
- DOSYA BOYUTU 172 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Microsoft Remote Desktop ile iPhone ve iPad'iniz ile uzaktaki bilgisayarı kontrol edebilirsiniz.
Microsoft Remote Desktop uygulaması ile mobil cihazınızdan uzaktaki bilgisayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Microsoft tarafından ücretsiz sunulan Uzak Masaüstü İstemcisi ile ev ve iş yerinizdeki bilgisayarınıza kolayca bağlanabilirsiniz. Ağ düzeyi kimlik doğrulama (NLA) ile uzak masaüstü bağlantınızı güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama sayesinde, Windows bilgisayarlarınıza rahatlıkla bağlanabilir ve işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Uzak masaüstü bağlantı uygulamaları arasında en iyilerden biri olan Microsoft Remote Desktop, verilerinize ve uygulamalarınıza güvenli bir bağlantı sağlamaktadır.
Microsoft Remote Desktop İndir
Siz de Microsoft Remote Desktop İndirin ve masaüstü bilgisayarınıza uzaktan bağlanın!
Uygulamayı kullanmadan önce çeşitli ayarlamaları yapmanız ve hazır olmanız gerekmektedir. Bilgisayarınızdan ve mobil cihazınızdan gerekli izinleri verdiğinizden emin olun. Uygulamayı kullanarak bilgisayarınıza nasıl bağlanacağınızı aşağıdaki maddleri okuyarak öğrenebilirsiniz.
Uygulamayı Kullanmadan Önce:
- Bilgisayarınızda uzaktan bağlantıya izin verin: Denetim Masası – Sistem ve Güvenlik – Sistem – Uzak bağlantı ayarları yolunu izleyin. Uzak sekmesinde bulunan Uzak Masaüstü seçeneklerinden “Bu bilgisayara uzak bağlantıya izin ver”i seçin. Tamam’a tıklayarak değişiklikleri kaydedin.
- IP adresinizi öğrenin: Çalıştır’a “cmd” yazarak komut istemcisi penceresini açın ve “ipconfig” yazın. Ipv4 Adress bölümündeki IP adresi not edin. (Bunu uygulamada PC name bölümüne gireceksiniz.)
Uzak Masaüstü Bağlantısı Nasıl Kurulur?
- Uygulamayı başlatın. “New Remote Desktop” üzerine dokunun.
- Remote PC altında yer alan “PC Name” bölümüne dokunun ve IP adresinizi girin ve Save’e dokunarak kaydedin.
- User name bölümüne dokunun ve uzaktaki bilgisayarınızın kullanıcı adı ve şifresini girin ve Save’e dokunarak kaydedin.
- Eğer uzak masaüstü bilgisayarlarınızı isimlendirmek isterseniz Connection name seçeneğini kullanın. (Bu bölüm isteğe bağlıdır, uzaktan bağlantı için gerekli değildir.)
- Uygulama başlagıç ekranında Remote Desktops bölümünde uzaktaki bilgisayarlarınız listeleniyor. Uzaktan kontrol etmek istediğiniz bilgisayarın üstüne dokunduğunuzda artık mobil cihazınızdan uzaktaki bilgisayarınızı kontrol etmeye başlayabilirsiniz.
Microsoft Remote Desktop Uygulaması Özellikleri
- Uzak Masaüstü Ağ Geçidi aracılığıyla uzak kaynaklara erişme
- Windows hareketlerini destekleyen RDP ve RemoteFX ile zengin çoklu dokunma deneyimi
- NLA ile veri ve uygulamalara güvenli bağlantı
- Bağlantı merkezinden tüm uzak bağlantıları kolayca yönetme
- Sunumlar için harici ekran veya projektörlere kolay bağlantı