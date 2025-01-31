Microsoft Remote Desktop ile iPhone ve iPad'iniz ile uzaktaki bilgisayarı kontrol edebilirsiniz.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Remote Desktop uygulaması ile mobil cihazınızdan uzaktaki bilgisayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Microsoft tarafından ücretsiz sunulan Uzak Masaüstü İstemcisi ile ev ve iş yerinizdeki bilgisayarınıza kolayca bağlanabilirsiniz. Ağ düzeyi kimlik doğrulama (NLA) ile uzak masaüstü bağlantınızı güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama sayesinde, Windows bilgisayarlarınıza rahatlıkla bağlanabilir ve işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Uzak masaüstü bağlantı uygulamaları arasında en iyilerden biri olan Microsoft Remote Desktop, verilerinize ve uygulamalarınıza güvenli bir bağlantı sağlamaktadır.

Microsoft Remote Desktop İndir

Siz de Microsoft Remote Desktop İndirin ve masaüstü bilgisayarınıza uzaktan bağlanın!

Uygulamayı kullanmadan önce çeşitli ayarlamaları yapmanız ve hazır olmanız gerekmektedir. Bilgisayarınızdan ve mobil cihazınızdan gerekli izinleri verdiğinizden emin olun. Uygulamayı kullanarak bilgisayarınıza nasıl bağlanacağınızı aşağıdaki maddleri okuyarak öğrenebilirsiniz.

Uygulamayı Kullanmadan Önce:

Bilgisayarınızda uzaktan bağlantıya izin verin: Denetim Masası – Sistem ve Güvenlik – Sistem – Uzak bağlantı ayarları yolunu izleyin. Uzak sekmesinde bulunan Uzak Masaüstü seçeneklerinden “Bu bilgisayara uzak bağlantıya izin ver”i seçin. Tamam’a tıklayarak değişiklikleri kaydedin.

Denetim Masası – Sistem ve Güvenlik – Sistem – Uzak bağlantı ayarları yolunu izleyin. Uzak sekmesinde bulunan Uzak Masaüstü seçeneklerinden “Bu bilgisayara uzak bağlantıya izin ver”i seçin. Tamam’a tıklayarak değişiklikleri kaydedin. IP adresinizi öğrenin: Çalıştır’a “cmd” yazarak komut istemcisi penceresini açın ve “ipconfig” yazın. Ipv4 Adress bölümündeki IP adresi not edin. (Bunu uygulamada PC name bölümüne gireceksiniz.)

Uzak Masaüstü Bağlantısı Nasıl Kurulur?

Uygulamayı başlatın. “New Remote Desktop” üzerine dokunun.

Remote PC altında yer alan “PC Name” bölümüne dokunun ve IP adresinizi girin ve Save’e dokunarak kaydedin.

User name bölümüne dokunun ve uzaktaki bilgisayarınızın kullanıcı adı ve şifresini girin ve Save’e dokunarak kaydedin.

Eğer uzak masaüstü bilgisayarlarınızı isimlendirmek isterseniz Connection name seçeneğini kullanın. (Bu bölüm isteğe bağlıdır, uzaktan bağlantı için gerekli değildir.)

Uygulama başlagıç ekranında Remote Desktops bölümünde uzaktaki bilgisayarlarınız listeleniyor. Uzaktan kontrol etmek istediğiniz bilgisayarın üstüne dokunduğunuzda artık mobil cihazınızdan uzaktaki bilgisayarınızı kontrol etmeye başlayabilirsiniz.

Microsoft Remote Desktop Uygulaması Özellikleri