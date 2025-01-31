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Microsoft Remote Desktop

Microsoft Remote Desktop

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 3,795
  • DOSYA BOYUTU 68 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Microsoft Corporation
  • İndir

Remote Desktopa APK ile telefonunuzdan ev ve iş yerinizdeki bilgisayarınızı yönetebilirsiniz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Microsoft’un ücretsiz uzak masaüstü uygulaması Remote Desktop APK, uzaktaki bilgisayarlarınızı Android tablet ve telefonunuz ile yönetmenize izin veren ücretsiz bir uygulamadır. Microsoft Remote Desktop, uzaktaki bilgisayarla güvenli şekilde bağlantı kurmanızı sağlayan NLA teknolojisini kullanır. Uzak Masaüstü Ağ Geçidi ile uzak kaynaklara erişebilir, Bağlantı merkezinden tüm uzak bağlantılarınızı yönetebilirsiniz.

Uygulama üzerinden uzaktaki bilgisayara sorunsuzca bağlanabilmek için telefonunuzdan kontrol edeceğiniz bilgisayarlarda uzaktan bağlantının açık olup olmadığınız kontrol etmeniz gerekiyor. Uygulamanın kullanımı ise oldukça basit.

Remote Desktop APK İndir

New Remote Desktop’a dokunarak bağlantı kuracağınız bilgisayarın adını, kullanıcı adı ve şifresini girin ve kaydedin. Eklediğiniz uzak masaüstüler “Remote Desktops" altında görünecektir.

Siz de Remote Desktop APK indirin ve Android cihazlarınızı kullanarak, uzaktaki masaüstünüze güvenli bir bağlantı sağlayın!

Remote Desktop Uygulaması Özellikleri

  • Uzak Masaüstü Ağ Geçidi aracılığıyla uzak kaynaklara erişme
  • Windows hareketlerini destekleyen RDP ve RemoteFX ile zengin çoklu dokunma deneyimi
  • NLA ile veri ve uygulamalara güvenli bağlantı
  • Bağlantı merkezinden tüm uzak bağlantıları kolayca yönetme
  • Sunumlar için harici ekran veya projektörlere kolay bağlantı