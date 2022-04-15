Open Freely programı 100'ün üzerinde farklı dosya formatını destekliyor ve farklı dosya formatları için farklı programlar kullanmaktansa tek bir programla onlarca programın yaptığı işi yapmamıza olanak sağlıyor.

Can Çevrim - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Open Freely programı 100'ün üzerinde farklı dosya formatını destekliyor ve farklı dosya formatları için farklı programlar kullanmaktansa tek bir programla onlarca programın yaptığı işi yapmamıza olanak sağlıyor. Ücretsiz olarak lansmana çıkan uygulama, Windows platformunda kullanılabiliyor. 100'den fazla dosya formatını destekleyen uygulama, kullanışlı bir dosya yöneticisi olarak adından söz ettiriyor.

Open Freely Özellikleri

100'den fazla dosya formatını açar,

Ücretsiz,

Kullanışlı dosya yöneticisi,

Windows sürüm,

Sürükle bırak desteği,

Basit kullanım,

Çok sade ve basit bir kullanıma sahip olan Open Freely sayesinde farklı programlar yerine tek bir program kullanarak neredeyse günlük yaşantınızda ihtiyacınız olabilecek tüm dosya, döküman ve medya içeriklerini açabiliyorsunuz. Müzikten, videoya, sıkıştırılmış dosyadan ofis dökümanlarına kadar her dosyayı açan Open Freely, açma dışında dökümanları düzenleme ve çıktı alma gibi özellikler de sunuyor.

Sürükle bırak desteği olmadığı için, açmak istediğiniz dosyaları program içerisindeki ekranın sol üstünde yer alan sarı dosya ikonuna tıklayarak seçmeniz gerekiyor. Daha sonra istediğiniz dosya hemen açılıyor.

Ücretsiz dosya açma programı olarak nitelendirilen Open Freely'nin açabildiği tüm dosyaların formatları aşağıdaki listede yer alıyor. İhtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını kontrol ederke ücretsiz olarak indirip kullanmanızı tavsiye ediyorum.

Programın Desteklediği Formatlar:

Resim dosyası formatları: ARW, CF2, CR2, CRW, DNG, ERF, MEF, MRW, NEF, ORF, PEF, RAF, RAW, SR2, X3F, ICO, PSD, SVG, JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, TIF

Windows sistem dosya formatları: EXE, DLL, BPL, SCR, CPL, OCX

Microsoft Office dosya formatları: DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, MSG, EML, VCF, DOT, DOTX

Döküman dosya formatları: WPS, TXT, BAT, CFG, LOG, INI, REG, QIF, ICA, SRT, PAGES, XPS, PDF, RTF, ODT, WPD, XML, RESX

Medya dosya formatları: WMV, AVI, FLV, MPG, MPEG, MOV, MP4, MP3, MID, WAV, MKV, 3GP, FLAC, WMA, OGG, SWF

Arşiv dosya formatları: 7z, ZIP, RAR, GZ, TAR, TGZ, JAR, DEB, XPI, TORRENT

Kod dosya formatları: JSP, JSP, VB, C, CS, JAVA, JS, PHP, SQL, CSS, ASP, ASPX, KML