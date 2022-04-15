Open Freely
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 285,290
- DOSYA BOYUTU 29.20 MB
- Üretici Open Freely
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Open Freely programı 100'ün üzerinde farklı dosya formatını destekliyor ve farklı dosya formatları için farklı programlar kullanmaktansa tek bir programla onlarca programın yaptığı işi yapmamıza olanak sağlıyor.
Open Freely programı 100'ün üzerinde farklı dosya formatını destekliyor ve farklı dosya formatları için farklı programlar kullanmaktansa tek bir programla onlarca programın yaptığı işi yapmamıza olanak sağlıyor. Ücretsiz olarak lansmana çıkan uygulama, Windows platformunda kullanılabiliyor. 100'den fazla dosya formatını destekleyen uygulama, kullanışlı bir dosya yöneticisi olarak adından söz ettiriyor.
Open Freely Özellikleri
- 100'den fazla dosya formatını açar,
- Ücretsiz,
- Kullanışlı dosya yöneticisi,
- Windows sürüm,
- Sürükle bırak desteği,
- Basit kullanım,
Çok sade ve basit bir kullanıma sahip olan Open Freely sayesinde farklı programlar yerine tek bir program kullanarak neredeyse günlük yaşantınızda ihtiyacınız olabilecek tüm dosya, döküman ve medya içeriklerini açabiliyorsunuz. Müzikten, videoya, sıkıştırılmış dosyadan ofis dökümanlarına kadar her dosyayı açan Open Freely, açma dışında dökümanları düzenleme ve çıktı alma gibi özellikler de sunuyor.
Sürükle bırak desteği olmadığı için, açmak istediğiniz dosyaları program içerisindeki ekranın sol üstünde yer alan sarı dosya ikonuna tıklayarak seçmeniz gerekiyor. Daha sonra istediğiniz dosya hemen açılıyor.
Ücretsiz dosya açma programı olarak nitelendirilen Open Freely'nin açabildiği tüm dosyaların formatları aşağıdaki listede yer alıyor. İhtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını kontrol ederke ücretsiz olarak indirip kullanmanızı tavsiye ediyorum.
Programın Desteklediği Formatlar:
Resim dosyası formatları: ARW, CF2, CR2, CRW, DNG, ERF, MEF, MRW, NEF, ORF, PEF, RAF, RAW, SR2, X3F, ICO, PSD, SVG, JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, TIF
Windows sistem dosya formatları: EXE, DLL, BPL, SCR, CPL, OCX
Microsoft Office dosya formatları: DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, MSG, EML, VCF, DOT, DOTX
Döküman dosya formatları: WPS, TXT, BAT, CFG, LOG, INI, REG, QIF, ICA, SRT, PAGES, XPS, PDF, RTF, ODT, WPD, XML, RESX
Medya dosya formatları: WMV, AVI, FLV, MPG, MPEG, MOV, MP4, MP3, MID, WAV, MKV, 3GP, FLAC, WMA, OGG, SWF
Arşiv dosya formatları: 7z, ZIP, RAR, GZ, TAR, TGZ, JAR, DEB, XPI, TORRENT
Kod dosya formatları: JSP, JSP, VB, C, CS, JAVA, JS, PHP, SQL, CSS, ASP, ASPX, KML