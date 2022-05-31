Parma Video Player ile ücretsiz olarak internetten video indirebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows uygulamaları arasına yeni katılan Parma Video Player ücretsiz olarak yayınlandı. Video dosyalarını açıp izleme fırsatı veren Parma Video Player indir, ücretsiz yapısı ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Mustafa Gafari tarafından geliştirilen ve Microsoft Store üzerinde yayınlanan Parma Video Player yükle, Türkçe dahil olmak üzere 6 farklı dil seçeneğine ev sahipliği yapıyor. Windows 10 kullanıcılarına altyazı seçeneği de sunan başarılı video açma uygulaması, dokunmatik kontrol desteklidir. Windows platformuna ek olarak mobil platformda da kullanıcıların karşısına çıkan yapım, müzik ve video dosyalarını açıp dinleme ve izleme fırsatı veriyor. Filmler için çok dilli bir destek sunan uygulama oldukça basit bir kullanıma sahip.

Parma Video Player Özellikleri

Dokunmatik kontrol desteği,

Altyazı desteği,

Ücretsiz kullanım,

Ses kaydırıcı vardır,

Altyazı gecikme kaydırıcısı,

Altyazı seçeneği,

Medyayı diğer medya formatlarına dönüştürür,

Çok dilli film desteği,

Filmleri altyazılı olarak izleme fırsatı veren Parma Video Player indir, hem müzik hem de video dosyalarını başarılı bir şekilde açmaya yarıyor. Ses kaydırıcı özelliği ile kullanıcıları tatmin eden uygulama, dokunmatik kontrol desteği sayesinde mobil platformda da kullanıcılar tarafından kullanılıyor. Windows 10 işletim sistemi tarafından kullanılabilen video izleme programı basit bir kullanıma sahip.

Parma Video Player İndir

Türkçe dahil 6 farklı dil seçeneğine ev sahipliği yapan Parma Video Player, Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.