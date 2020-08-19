PC Repair Tool
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 2,046
- DOSYA BOYUTU 8.00 MB
- Üretici Outbyte
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PC Repair Tool (Outbyte PC Repair) İndir: Windows için gelişmiş sistem bakım, onarım, temizleme programı
PC Repair Tool (Outbyte PC Repair), Windows bilgisayar kullanıcıları için sistem temizleme, hızlandırma ve koruma programı. Güvenilir PC onarım programları arasında olan PC Repair Tool, bilgisayarınızda yavaşlama sorununu çözmekle kalmaz, gizliliğinizi korumaya yardımcı olur, sisteminizin sürekli olarak aynı performansta çalışmasını sağlar. Bilgisayarınızın yavaşlamasından şikayetçiyseniz ve sisteminiz hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz, sürekli takibini yapabileceğiniz bir program arıyorsanız bu sistem bakım, onarım ve temizleme programını şiddetle tavsiye ederim.
İyi bir güvenlik programına sahip olsanız da Windows sistemli bilgisayarlar zamanla yavaşlar, pil süreniz kısalır, programlar çökmeye başlar, sabit diskinizde yeterli alan kalmaz ve daha nice sorunla baş başa kalırsınız. Outbyte’ın güvenli PC onarım programı PC Repair Tool, her Windows PC kullanıcısının karşılaşabileceği sorunlara çözüm getiren bir paket program. Sade kullanıcı arayüzüyle her seviyedeki kullanıcıya hitap eden gelişmiş sistem bakım programının öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursam:
PC Repair Tool (Outbyte PC Repair) Özellikleri
- Windows sisteminizi derinlemesine tarar: PC Repair, gereksiz dosyaları, hızı düşüren sorunları ve sistem veya uygulama sorunları ve çökmelerinin nedenlerini tespit ederek tüm sisteminizin kapsamlı bir kontrolünü gerçekleştirir. Sorunlar işletim sisteminize zarar vermeden güvenli bir şekilde kaldırılır.
- Gereksiz dosyaları temizler: Temiz bir bilgisayar daha iyi verimlilik demektir. PC Repair’daki temizleme modülü, gereksiz sistem ve kullanıcı geçici dosyalarını, web tarayıcısı önbelleğini, kullanılmayan kayıt dosyalarını, geçici Sun Java dosyalarını, kalan Windows Update dosyalarını, gereksiz Microsoft Office önbelleğini ve daha fazlasını silip süpürür. Gigabaytlarca sabit disk alanını geri kazanmanıza yardımcı olur.
- Gizliliğinizi korur: Sisteminiz bilgisayar korsanlarına karşı daha güvenli olur. Çoğumuz kişisel bilgilerin yanlış ellere geçmesi konusunda endişe duyarız. Parolaları veya kredi kartı bilgilerini girdiğinizde bu veriler sabit diskinizde saklanabilir, sizin için görünmez ancak yetenekli bir bilgisayar korsanı kolayca bulabilir. Outbyte gizlilik araçları, etkinliklerinizin izlerini ortadan kaldırmanıza ve hassas bilgilerinizi korumanıza yardımcı olur.
- Bilgisayar hızını iyileştirir: Bilgisayarınızdaki birçok şey daha hızlı çalışacak! PC Repair, nihayetinde bilgisayarın biraz daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için sistem ayarlarını optimize etmeye çalışır. İnternette daha sorunsuz gezinme, daha hızlı indirme ve daha iyi sesli/görüntülü arama kalitesi elde etmek için internet bağlantı ayarlarını düzenleyebilir.
- PC’yi tarar: Kimlik hırsızlığı ve diğer güvenlik sorunlarına karşı korumayı iyileştirir. Program, Görev Zamanlayıcı, tarayıcı eklentileri (uzantıları) ve kayıt defteri dahil olmak üzere bilgisayarınızı olası istenmeyen programlar ve dosyalar için kontrol eder, algılanan öğeleri gözden geçirmenize, gerekirse bunları güvenli bir şekilde kaldırmanıza olanak tanır.