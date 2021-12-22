PES Mobile APK, 400 milyonun üzerinde indirmeyle en iyi futbol oyunları arasında. Android'de gerçek futbol deneyimi için eFootball PES 2021 mobile indirin.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PES Mobile APK, en iyi mobil futbol oyunları arasında. Google Play’den ücretsiz indirilebilir olmasıyla PES 2021 Mobile APK indirme linki aramakla uğraşmadan direkt Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz futbol oyununda grafiklerden gözlerinizi alamayacaksınız. Yüksek kalitede grafiklere ve gerçekçi oynanışa sahip online futbol oyunu eFootball PES 2021 Mobile oyununu kesinlikle indirmelisiniz.

PES APK İndir

Konami, bu sene popüler futbol oyunu PES’i bir güncelleme olarak karşımıza çıkardı. Google Play’de PES 2020 - eFootball PES 2020, 5.0.0 güncellemesiyle yerini PES 2021 - eFootball PES 2021’e bıraktı. Dolayısıyla PES 2020 mobile’ı Android telefonunuza indirdiyseniz, PES 2021 mobile oynamak için güncelleme yapmanız yeterli. PES 2021 Mobile, AS Roma takımıyla özel ortaklık, yeni Matchday modu etkinlikleri, oyuncular, kulüpler ve liglere getirilen güncellemeler ve daha fazlasını içeriyor.

Mobilde şimdiye kadarki en özgün futbol deneyimi sunmak üzere E3’te en iyi spor oyunu ödülünü alan ve çok beğenilen futbol oyunu PES 2021, konsol kalitesiyle mobil cihazlarda. FC Barcelona, Manchester United, Juventus, FC Bayern München, AS Roma dahil olmak üzere Avrupa’nın en iyi kulüpleri lisanslı olarak PES 2021 mobilde bulunuyor. D.Beckham, F. Totti, D. Maradona, S. Gerrard, G. Batistuta, Fernando Torres, K Rummenigge ve daha nice efsane isimleri takımınıza katabiliyorsunuz. Bu arada PES 2021 ile mevcut ve eski futbol süper yıldızlarının kariyerlerindeki büyülü anı yeniden yaşamanızı ve yeniden yaratmanızı sağlayan Unutulmaz An Serisi’ne yeni eklemeler geliyor.

PES 2021 Mobile’da ister yerel ve online oyuncu modlarında hem yakınınızdaki hem de uzaktaki arkadaşlarınızla maç yapın ister eFootball modunda Matchday ve çeşitli diğer rakabetçi e-spor etkinliklerinde dünyaya meydan okuyun. Maçtan bahsetmişken, hafta sonu maçlarında iyi performans sergileyen oyuncular Öne Çıkan Oyuncular olarak yer alıyor. Bu özel oyuncu sürümleri daha yüksek derecelere, özel kart tasarımlarına ve bazı durumlarda ek yeteneklere sahip oluyor.

Konami, dünyanın dört bir yanında oynanan gerçek maçların verilerini haftalık olarak topluyor ve Canlı Güncelleme özelliğiyle oyuna aktararak daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Söz konusu güncellemeler oyunu Kondisyon Derecesi ve takım kadrosu gibi çeşitli açılardan etkliyor.

PES Mobile APK Özellikleri

Konsol futbol oyunu heyecanı avucunuzun içinde - Yalnızca PES serisinin sunabileceği en gerçek futbol deneyiminin keyfini doğrudan mobil cihazınızda çıkarın.

Avrupa’nın en iyileri PES Mobile’da! FC Barcelona, Manchester United, Juventus, FC Bayern München ve özel partnerler AS Roma ve S.S. Lazio dahil Avrupa futbolunun üst kademelerinden resmi lisanslı kulüplerle oynayın.

Gerçek zamanlı, online maçlar - Hem yerel hem de çevrimiçi çok oyunculu mod ile yakınınızdaki ve uzağınızdaki arkadaşlarınızla yüz yüze gelin. Becerilerinizi geliştirdikten sonra Maç Günü ve diğer çeşitli rekabetçi e-spor etkinliklerinde dünyaya meydan okumak için eFootball moduna gidin.

Unutulmaz an serisi oyuncuları - İkonik An Serisi ile mevcut ve eski futbol yıldızlarının kariyerlerinden büyülü anları yeniden yaşayın ve canlandırın.

Efsaneler arasında yaşayın - D. Beckham, F. Totti, D. Maradona, S. Gerrard, G. Batistuta, Fernando Torres, K. Rummenigge dahil efsaneleri takımınıza katarak futbol rüyanızı yaşayın.

Nadir öne çıkan oyuncular - Hafta sonu maçlarında iyi performans gösteren oyuncular oyunda Öne Çıkan Oyuncular olarak görünür. Bu özel örnekler artan derecelendirmeler, benzersiz kart tasarımları, bazı durumlarda ek becerilere sahiptir.

Haftalık canlı güncellemeler - Dünya çapında oynanan gerçek maçlardan elde edilen veriler haftalık olarak toplanır ve Canlı Güncelleme özelliğiyle daha özgün bir deneyim sunmak için oyun içinde uygulanır. Bu güncellemeler oyuncu kondisyon dereceleri ve takım kadroları dahil oyunun çeşitli yönlerini etkiler.