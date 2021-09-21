Port yönlendirme ve port açma uygulaması PTConfig, modem üzerinde yapabileceğiniz birçok farklı uygulamayı bünyesinde barındırıyor.

Cem Ertem - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PTConfig, Manuel olarak modem konfigrasyonu sayfasından ya da Windows firewall ayarlarından yapabileceğimiz port açma ve yönlendirme işlemini tek bir arayüz üzerinden kolay bir araçla yapmamızı sağlıyor. Arayüz ve kullanım kolaylığı açısından iyi olan program sayesinde port açma ve yönlendirme işlemleri oldukça basit.

Port Forwarding ya da bağlantı noktası yönlendirme, biraz olsun teknik bilgi gerektiren bir durum. Fakat herhangi bir yasa dışı durum ya da kuralları ihlal eden bir detay bulunmuyor. Modeminiz üzerinde yapacağınız kimi değişiklikler ile bilrikte, modeminizi farklı port'a bağlayabiliyorsunuz.

IP adresi, İnternet'in önemli bir parçasıdır. İnternetin çalışmasını sağlayan süreçler İnternet Protokolünde tanımlanır ve IP'nin anlamı budur. Bir IP adresi benzersiz olmalıdır. Bu nedenle, İnternete bağlı her cihazın benzersiz bir IP adresine sahip olması gerekir. Ancak, bu benzersizlik her "adres alanı" için geçerlidir, bu nedenle özel bir ağda adreslerin yalnızca orada benzersiz olması gerekir.

Ağınız bir ağ geçidi aracılığıyla internete bağlanır. Bu, özel bir yönlendirici türüdür ve WiFi hub'ınızın gerçekleştirdiği işlevdir.

Bu senaryoda, ağınızdaki bilgisayarlar kendi adres alanlarını tutar ve yönlendirici İnternet'te bir temsilci görevi görür. Yönlendiricinin özel ağda benzersiz bir IP adresi ve İnternette benzersiz bir IP adresi vardır. Böylece, İnternet'teki bu tek IP adresi, özel ağdaki ağ geçidinin arkasında duran birçok cihazı temsil eder.

İşlemin nasıl yapılacağını ve nasıl işlediğini tam olarak bu adres üzerinden görebilirsiniz.

Port Forwarding Nedir?

Bağlantı noktası iletme, WiFi hub'ınızın koruduğu adres çeviri tablosuna kalıcı bir giriş eklemenize izin veren bir geçici çözümdür. Port yönlendirme kaydınız, ev ağındaki bilgisayarınıza internette kalıcı bir kimlik verecektir.

Bilgisayarınızın IP adresi, Call of Duty veya torrent izleme dosyası gibi bir sistemde reklamı yapıldıktan sonra değişemez. Tatildeyken veya ev dışında kendi küçük işletmenizi yürütürken bilgisayarınızdaki dosyalara mobil cihazınızdan erişmeye güveniyorsanız, telefonunuzdaki uygulamanın ev bilgisayarınızın adresiyle ayarlanması gerekir. bu değişmeyecek.