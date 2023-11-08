Pile Up ile kendi üssünüzü oluşturun ama bu sefer dikey düzlemde. Oldukça farklı bir üs kurma oyunu olan Pile Up’ı hemen deneyin.

Kemal Tavus - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oldukça genç bir ekip olan Remoob tarafından geliştirilen ve İzmir merkezli bir ekip olan Catoptric Games tarafından yayınlanan Pile Up 2023 yılında erken erişim olarak çıkışını gerçekleştirdi. Büyük övgüler toplayan Pile Up son derece rahatlatıcı ve sakin bir oyun. Eğer rahat rahat oynayabileceğiniz bir üs inşa etme oyunu arıyorsanız Pile Up’a muhakkak bir göz atmalısınız.

Diğer üs yapma oyunlarının aksine Pile Up oldukça farklı bir yapım. Pile Up’da yatay düzlemde ilerleyişimiz sınırlandırılmıştır. Pile Up’da ilerlemenin yolu dikey olarak yükselmektir. Upuzun, sevimli ve estetik binalar inşa edebileceğimiz bu oyun atmosfer bakımından da oldukça çekicidir.

Bir fincan içecek ile birlikte oldukça rahatlatıcı bir deneyim sunan Pile Up’ın oynanış mekanikleri son derece basittir. Oldukça kısa bir süre içerisinde kavrayabileceğiniz oynanış mekaniklerine sahip olan Pile Up tekrar oynanabilirliği yüksek bir yapımdır.

Pile Up İndir

Hemen Pile Up indirin ve bu benzersiz üs kurma oyununu deneyimlemeye başlayın. En estetik ve uzun yapıyı kurmaya çalışın. Dikkat edin, binalarda yaşayan halkınızı da sinirlendirmeyin.

Pile Up Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-8265U ya da AMD eş değeri

: Intel Core i5-8265U ya da AMD eş değeri Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce UHD Graphics 620 ya da AMD eş değeri

: Nvidia GeForce UHD Graphics 620 ya da AMD eş değeri Depolama: 600 MB kullanılabilir alan