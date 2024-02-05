iOS kullanıcıları için geliştirilen Pixel Pals Widget Pet Game'de, ekranınıza sevimli hayvanlar ekleyebilir, özelleştirebilir veya çeşitli oyunlar oynayabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pixel Pals Widget Pet Game, kullanıcıların telefonlarına sevimli evcil hayvan widget'ları eklemesine olanak tanıyan bir iOS uygulamasıdır. Pixel Pals'ta, kilit ekranınızı veya ana ekranınızı istediğiniz şekilde özelleştirebilir ve çeşitli widget'lar ekleyebilirsiniz. Onlarca evcil hayvan arasından kendi seçiminizi yapın, ekranınıza ekleyin ve telefonunuzu daha sevimli hale getirin.

Ekranınıza koyduğunuz evcil hayvanınızı istediğiniz her şekilde özelleştirebilirsiniz. İsmini verebilir, besleyebilir ve çeşitli aktivitelerle evcil hayvanınızı dinamik hale getirebilirsiniz. Köpek, kedi, kirpi, yarasa, kaplan ve kelebek gibi aklınıza ne geliyorsa istediğiniz her canlıyı seçebilirsiniz.

Pixel Pals'ta sadece evcil hayvan eklemekle kalmayıp, ana ekranınızdan oyunlar da oynayabilirsiniz. Uygulama, tatmin edici bir oyun sayısına sahiptir. 2048 gibi sayısal bulmacalar, çiftçilik oyunları, 2D parkur oyunları ve daha fazlasını iOS kullanıcılarına sunarak, diğer widget uygulamalarının aksine etkileşimli bir yapı ortaya koyuyor.

Pixel Pals Widget Pet Game İndir

Eğer siz de telefonunuzda keyifli bir widget uygulaması arıyorsanız, Pixel Pals aradığınız her şeyi size sunmaktadır. Pixel Pals Widget Pet Game'i ücretsiz bir şekilde indirerek, bazı özelliklere erişebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oyunlara, farklı özelliklere ve tüm evcil hayvanlara erişmek istiyorsanız da, premium abonelik satın almalısınız.

Pixel Pals Widget Pet Game Özellikleri