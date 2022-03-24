Popüler mobil web tarayıcı Windows'ta!

Erkan Calp - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Puffin Web Browser, Microsoft’un varsayılan internet tarayıcısı Edge’e alternatif süper hızlı ve güvenli web tarayıcı. Android ve iOS platformunda milyonlarca kez indirilen tarayıcının Windows sürümü, 7 ve 10 kullanıcıları için hazırlanmış. Sayfaları yükleme hızı mükemmel olan, güvenlik ve gizliliğinizi de düşünen ücretsiz bir web tarayıcısı arıyorsanız tavsiye ederim.

Diğer internet tarayıcılardan farklı olarak sınırsız bulut bilgi işlem gücünden yararlanarak daha hızlı ve daha iyi web deneyimi yaşatan Puffin Web Browser, Windows 10 ile birlikte yüklü gelen web tarayıcıdan 4 kat daha hızlı işlem yapabiliyor. Şu anda beta aşamasında olduğundan Google Chrome gibi tarayıcılarda bulunan bazı özelliklerde yoksun olsa da parola yöneticisi, açılır pencere (popup) engelleme, gizli gezinme modu, yer imi yöneticisi gibi en çok kullanılan özellikleri destekliyor.

Günümüzde insanlar internet güvenliği için çeşitli araçlar kullanıyolar. Bunlardan bir tanesi de web tarayıcıları oluyor. Opera, Chrome ve Firefox gibi uygulamalar kullanıcılara internette iz bırakmadan güvenle geszme fırsatı verirken bazı uygulamalarda güvenlik açıkları ile tercih edilmiyorlar. Son zamanlarda aldığı güncellemeler ile tamamen güvenli bir hale gelen Puffin Web Browser ülkemizde pek tercih edilmese de dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılara internet ortamında güvenli bir kullanım sunan başarılı uygulama, hızı ile de rakiplerine adeta taş çıkarıyor.

Puffin Web Browser Özellikleri

Hız: Devrim niteliğindeki JavaScript motoru ve bulut bilgi işlem teknolojisi, web sayfalarını ön işleme koymak ve sıkıştırmak için sunucuları kullanır.

Gizlilik: Dahili gizli mod ile istediğiniz her yerde iz bırakmadan internette gezinebilirsiniz.

Güvenlik: Puffin uygulamasından Puffin sunucusuna tüm trafik şifrelenir. Herkese açık güvenli olmayan WiFi ağlarına düşünmeden bağlanabilirsiniz.

Puffin Web Browser İndir

Android, iOS ve Windows platformlarında ücretsiz olarak yayınlanan Puffin Web Browser, günümüzde milyonlarca insan tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediliyor. Kullanıcılar Puffin Web Browser sayesinde ne kadar internet kullanmışlar, kotoları varsa bu kotaları takip edebilecekler kısaca kullanım detaylarını açık bir şekilde görebilecekler. Android için Google Play'de ios için App Store üzerinde yayınlanan uygulama milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor.