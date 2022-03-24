Puffin Web Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 72,314
- DOSYA BOYUTU 41.30 MB
- Üretici CloudMosa Inc.
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Popüler mobil web tarayıcı Windows'ta!
Puffin Web Browser, Microsoft’un varsayılan internet tarayıcısı Edge’e alternatif süper hızlı ve güvenli web tarayıcı. Android ve iOS platformunda milyonlarca kez indirilen tarayıcının Windows sürümü, 7 ve 10 kullanıcıları için hazırlanmış. Sayfaları yükleme hızı mükemmel olan, güvenlik ve gizliliğinizi de düşünen ücretsiz bir web tarayıcısı arıyorsanız tavsiye ederim.
Diğer internet tarayıcılardan farklı olarak sınırsız bulut bilgi işlem gücünden yararlanarak daha hızlı ve daha iyi web deneyimi yaşatan Puffin Web Browser, Windows 10 ile birlikte yüklü gelen web tarayıcıdan 4 kat daha hızlı işlem yapabiliyor. Şu anda beta aşamasında olduğundan Google Chrome gibi tarayıcılarda bulunan bazı özelliklerde yoksun olsa da parola yöneticisi, açılır pencere (popup) engelleme, gizli gezinme modu, yer imi yöneticisi gibi en çok kullanılan özellikleri destekliyor.
Günümüzde insanlar internet güvenliği için çeşitli araçlar kullanıyolar. Bunlardan bir tanesi de web tarayıcıları oluyor. Opera, Chrome ve Firefox gibi uygulamalar kullanıcılara internette iz bırakmadan güvenle geszme fırsatı verirken bazı uygulamalarda güvenlik açıkları ile tercih edilmiyorlar. Son zamanlarda aldığı güncellemeler ile tamamen güvenli bir hale gelen Puffin Web Browser ülkemizde pek tercih edilmese de dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılara internet ortamında güvenli bir kullanım sunan başarılı uygulama, hızı ile de rakiplerine adeta taş çıkarıyor.
Puffin Web Browser Özellikleri
- Hız: Devrim niteliğindeki JavaScript motoru ve bulut bilgi işlem teknolojisi, web sayfalarını ön işleme koymak ve sıkıştırmak için sunucuları kullanır.
- Gizlilik: Dahili gizli mod ile istediğiniz her yerde iz bırakmadan internette gezinebilirsiniz.
- Güvenlik: Puffin uygulamasından Puffin sunucusuna tüm trafik şifrelenir. Herkese açık güvenli olmayan WiFi ağlarına düşünmeden bağlanabilirsiniz.
Puffin Web Browser İndir
Android, iOS ve Windows platformlarında ücretsiz olarak yayınlanan Puffin Web Browser, günümüzde milyonlarca insan tarafından ilgiyle kullanılmaya devam ediliyor. Kullanıcılar Puffin Web Browser sayesinde ne kadar internet kullanmışlar, kotoları varsa bu kotaları takip edebilecekler kısaca kullanım detaylarını açık bir şekilde görebilecekler. Android için Google Play'de ios için App Store üzerinde yayınlanan uygulama milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor.
Puffin Web Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,870
- DOSYA BOYUTU 23.00 MB
- Üretici CloudMosa Inc.
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Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz hızlı ve zengin özellikli bir tarayıcı arıyorsanız Puffin Web Browser tam size göre.
Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz kapsamlı bir internet tarayıcı arıyorsanız tPuffin Web Browser'a göz atmanız gerektiğini düşünüyorum. Hızlı çalışan altyapısı ve birbirinden işlevsel özellikleriyle ön plana çıkan bu tarayıcı kullanıcılara benzersiz bir deneyim vaat ediyor.
Uygulamanın öne çıkan özelliklerini şu şekilde listeleyebiliriz;
- Rakiplerine oranla daha hızlı sayfa yükleme ve yenileme hızı
- Adobe Flash desteği sayesinde Flash içerikleri sorunsuzca oynatabilme
- Bulut desteği sayesinde karşıdan indirilenleri bulut depoya atabilme
- Flash oyunlar ve videolar için özel sinema modu
- Pocket, Evernote ve Facebook eklenti desteği
- Hızlı çalışan JavaScript motoru
- Renkli arayüzü ve kişiselleştirilebilir öğeleriyle kullanıcılara daha kişisel bir deneyim sunuyor
- Incognito modu
Benchmark testlerine göre en hızlı internet tarayıcıları arasında gösterilen Puffin Web Browser, Android cihazlar üzerinde kullanılabilecek en ideal tarayıcılar arasında yer alıyor. Flash desteği ve bulut depolama özelliğini kullananlar için sunulan üstün güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Puffin Web Browser kullanımlarımız esnasında herhangi bir soruna yol açmadı.
Puffin Web Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,714
- DOSYA BOYUTU 89.70 MB
- Üretici CloudMosa Inc.
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Puffin Web Browser ile tarayıcınızda online videoları seyredebilirsiniz
Puffin Web Browser iOS cihazınızda tarayıcı üzerinden adobe flash player altyapısını kullanan online videoları seyretmek için kullanabileceğiniz bir flash destekli internet tarayıcısıdır.
iOS cihazları kullananların en çok şikayet ettiği konulardan olan flash player desteğinin olmaması iOS cihazlarınızda Facebook video izleme, YouTube video izleme gibi aktiviteleri gerçekleştirememenize sebep olmaktaydı. Puffin Web Browser ise bu problemi bulut bilişimin nimetlerini kullanarak ortadan kaldıran yaratıcı bir internet tarayıcısıdır. Uygulama flash destekli online videoları bulut hizmeti üzerinden yürütebilmektedir. Böylece sınırsız bir şekilde dilediğiniz videoyu seyredebilirsiniz.
Puffin Web Browser sadece video oynatma özelliğiyle öne çıkmamaktadır. Hızlı internet tarayıcısı ve sekmeli internet tarayıcısı denildiğinden akla ilk gelen isimlerden olan Puffin Web Browser internet gezintilerinizi oldukça zahmetsiz hale getirmektedir. Puffin Web Browser'ın detaylı özellikleri şunlardır
- İnanılmaz yükleme hızı
- Bulut üzerinden Adobe Flash Player desteği
- Tamamen yeni sekmeli internet gezinti sistemi
- Dosya başına 100 MB limitli bulut hesabına dosya indirme seçeneği
- Tiyatro modu
- Sanal fare simülasyonu
- Sanal gamepad
- Eklenti desteği (Pocket, Facebook, Evernote, Translator vs.)
- Araç çubukları ve kenar çubuğu için renkli tema desteği
- En hızlı JavaScript motoru
- Masaüstü görünümü ve mobil görünümü arasında seçim yapmanıza imkan tanıyan tam internet deneyimi
Eğer Puffin Web Browser'ı satın almadan önce 2 haftalık limitli Adobe Flash Player desteği sunan ücretsiz versiyonunu denemek isterseniz buradan yükleyebilirsiniz: