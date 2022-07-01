RecForth ile Windows bilgisayarınızın ekranını ücretsiz olarak videoya çekebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

indows kullanıcılarına cihazlarının ekranını videoya alma ve paylaşma fırsatı veren RecForth ücretsiz olarak lansmana çıktı. Microsoft Store üzerinde yer alan ve kullanıcılardan tam puan alan ekranı videoya çekme uygulaması tam 12 farklı dil seçeceğine sahip. Türkçe dil desteğinin yer almadığı uygulama kullanıcılarına 4K 120 fps düzeyinde videolar çekme olacağı veriyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama günümüzde çeşitli eğitimciler ve YouTube'lar tarafından güvenle kullanılabilmektedir.

Kullanıcılar RecForth ile eğitim videoları çekebilir, oyun videoları çekebilir ve daha fazla işlem gerçekleştirerek diledikleri yerde paylaşabilirler. Tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen başarılı uygulama çeşitli güncellemeler ile daha gelişmiş bir yapıya da kavuşturuldu.

RecForth Özellikleri

Eğitim videoları, oyun videoları vb çekme fırsatı,

Kolay kullanım,

12 farklı dil desteği,

HD ekran kaydı,

1080P 4K çözünürlükte sesli olarak video kaydetme,

Tam ekran, pencere ya da özel kayıt alanı seçme,

120 fps'e kadar video yakalama desteği,

Gerim sayım sayacı,

Videoyu duraklatma ve devam ettirme,

Windows kullanıcıları için özel olarak geliştirilen RecForth ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor. Türkçe dil desteğinin yer almadığı uygulama içerisinde, kullanıcılar kayıtları durdurup çalıştırabilecek, HD ekran kaydı yapabilecekler. Kullanıcılara dilerlerse tam ekran dilerlerse de kendi belirledikleri boyutta videolar çekme fırsatı veren uygulama oldukça da basit bir kullanıma sahip. 4K 120 fps desteği ile kullanıcılara kusursuz videolar çekme deneyimi sunan uygulama Microsoft Store üzerinde lansmana çıktı. Günümüzde epey geniş bir kitle tarafından kullanılan RecForth, özellikler YouTuberlar için hızlı ve pratik videolar çekme fırsatı veriyor.

Pek çok kullanıcı tarafından eğitim videoları ve oyun videoları çekme gibi alanlarda kullanılan RecForth, bu videoları ücretsiz olarak dilediğiniz ortamda da paylaşma fırsatı veriyor.

RecForth İndir

Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan RecForth, basit kullanımı sayesinde her kesimden kullanıcıya hitap ediyor.