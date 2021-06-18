RTRO, iPhone ve iPad modelleri üzerinden kullanılabilen retro ve vintage fotoğraflar çekmenizi sağlayan kamera uygulaması olarak ön plana çıkıyor.

Ramazan Tugay Kahraman - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

RTRO, özellikle iPhone sahiplerinin severek kullanabilecekleri bir tür kamera uygulaması olarak App Store üzerinde yayınlamış durumda. Uygulama, eski tarz vintage ya da analog tarzı fotoğraflar oluşturmanızı sağlıyor.

Bu, her zaman istediğimiz eğlenceli film kamerası. Size en sevdiğiniz anlık kamerayı hatırlatan fotoğraflar çekin. Hikayelerinize vintage havalar katan 60 saniyelik videolar çekin. Analog Efekt Motorumuzdan güç alan RTRO, fotoğraflarınıza ve videolarınıza yüksek kaliteli vintage hisler getirir. Yeni Film Stoklarımız, tıpkı bir şipşak fotoğraf makinesi gibi, her çekimde size benzersiz bir efekt verir. Canlı Görünümümüz, videolarınızı herkesten farklı kılmak için klasik bir vintage havası getirir. RTRO'yu indirmek ve denemek ücretsizdir. 1,99$'a ek görünümler ve 2,99$'a film hisseleri satın alın. Veya Film Stoklarımızı, Görünümlerimizi ve gelişmiş özelliklerimizi almak için RTRO+'ya abone olun.

RTRO Özellikleri

Anlık filmi taklit eden Film Stokları.

Film yapımcıları tarafından yaratılan Vintage Görünümler.

Ağır çekim kaydı.

Dolly yakınlaştırma.

60 saniyeye kadar videolar kaydedin, kesin ve çekin.

Film rulonuza kaydedilen fotoğraflar çekin.

Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için sıkıştırın.

Selfie kamerasına geçmek için iki kez dokunun.

Retro kare hızları (6, 12, 18, 24, 30 fps)

Gerçek zamanlı nesne takibi.

Lens seçimi.

Anamorfik lens sıkma

Zaman çizelgenizdeki segmentleri silin.

Çoklu paylaşım biçimleri (16:9, 4:3, 1:1)

RTRO+ Detayları