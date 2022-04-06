Akıllı telefonlarınızdaki dosyalarınızı bilgisayarınıza aktarmak istiyorsanız, ScanTransfer uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ScanTransfer uygulaması ile akıllı telefonlarınızdan Windows işletim sistemli cihazlarınıza dosya aktarımını ek bir araç olmadan yapabilmeniz mümkün. Windows platformu için geliştirilen ve kullanıcılara ücretsiz olarak hem Android hem de iOS cihazlardan dosya transferi yapma fırsatı veren ScanTransfer başarılı bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, ücretsiz olduğu gibi pek çok işlevsel özelliğe de ev sahipliği yapıyor. Sadece Windows platformunda kullanılabilen uygulama sayesinde akıllı telefonunuzda bulunan resim, video ve müzik gibi dosyaları ücretsiz olarak transfer edebileceksiniz.

Türkçe olarak kullanılabilen uygulama, sade teması ile birlikte her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Dosya transfer işlemlerinde oldukça başarılı bir yapıya sahip olan uygulama, ücretsiz yapısı ile birlikte de Windows kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Türkçe olarak da kullanılabilen uygulama da pek çok dil desteği de yer alıyor.

ScanTransfer Özellikleri

Ücretsiz resim, video ve müzik dosyaları gönderme,

Basit kullanım,

Wi-Fi bağlantısı ile dosya kontrolü,

Android ve iOS akıllı cihaz destekleri,

İngilizce ve Türkçe dil desteği,

Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarımızdaki fotoğraf ve videoları bilgisayara aktarmak istediğimizde, hem bilgisayarda hem de telefonda yardımcı uygulamalar kurmak zorunda kalabiliyoruz. USB bağlantısı kullanmadan, hızlı bir şekilde bilgisayara fotoğraf ve video aktarmak istiyorsanız size ScanTransfer uygulamasından söz edelim. Türkçe dil yapısı ile ülkemiz kullanıcıları tarafından da kullanılabilen uygulama, günümüzde de aktif olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Kullanıcılar her güncelleme ile dosya transfer hızının daha da hızlı olduğunu görme fırsatı elde ettiler.

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