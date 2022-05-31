Bilgisayarınızın ekranını videoya çekmek isterseniz ücretsiz olarak Screen recorder & Screen record uygulamasından yararlanabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows platformu kullanıcıları için geliştirilen ve Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Screen recorder & Screen record, bilgisayar ekranını videoya almaya yarayan bir araçtır. Basit yapısı ile kolay bir kullanım sunan ücretsiz yardımcı araç, düşük RAM tüketimine sahip. Bünyesinde 11 farklı dil desteğine sahip olan başarılı uygulama sayesinde Windows bilgisayarınızın ekranını videoya alabilecek, sınırsız bir şekilde kullanabileceksiniz.

Windows platformuna özel olarak geliştirilen uygulama, kullanıcılara sesli bir şekilde video çekme fırsatı veriyor. Eğitim videosu çeken, oyun videoları çeken kullanıcılar tarafından ilgiyle kullanılan uygulama, tam ekran kaydı destekliyor.

Screen Recorder & Screen Record Özellikleri

11 farklı dil desteği,

Ücretsiz kullanım,

Sade yapı,

Sınırsız,

Sesli ekran videoları çekme,

Windows sürüm,

Tam ekran kaydı,

Farklı kayıt modları,

Bünyesinde Türkçe dil desteği bulundurmayan Screen recorder & Screen record, ücretsiz yapısı ile her geçen gün kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. Kullanıcılarına tam ekran video kaydı oluşturma fırsatı veren Screen recorder & Screen record indir, çeşitli kayıt modları ile kullanıcılara çeşitli videolar çekme fırsatı veriyor.

Kolay bir kullanıma sahip olan ücretsiz araç, Microsoft Store üzerinde düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Sınırsız kullanımı ile adından söz ettiren yapım, çeşitli işlevsel özelliklerini kullanıcılarına ücretli olarak sunuyor. Abonelik hizmeti ile işlevsel özelliklerini kullanıcılarına sunan uygulama ücretsiz olarak indiriliyor.

Screen recorder & Screen record İndir

Microsoft Store üzerinden Windows kullanıcılarına sunulan Screen recorder & Screen record, sade yapısı ve kaliteli çekim özellikleri ile geniş kitlelere yayılmaya devam ediliyor. Tam ekran kayıt modu ile hem sesli hem de sessiz ekran videoları çekme fırsatı da veren uygulama, çeşitli güncellemeler almaya devam ediyor. Abonelik hizmeti ile ücretli bir deneyim sunan uygulama kalıcı üyelik ile kullanıcılara tam sürüm bir deneyim sunuyor. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.