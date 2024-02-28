shapez 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici tobspr Games
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shapez 2 ile birlikte otomasyon ve yönetim yapmaya doyamayacaksınız. Hemen shapez 2 indirin ve bu gelişmiş otomasyon oyununu hemen oynamaya başlayın.
tobspr Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan shapez 2, 2024 yılında çıkış yapacak. Yönetim, strateji ve otomasyon türündeki bu oyun fütürist bir yapıya sahip. İlk oyunu ile epey büyük ilgi toplasa da ilk oyundan çok daha fazlasını sunmaya hazırlanan shapez 2 türün sevdalılarını mutlu etmek için geliyor.
İlk oyun görsel olarak biraz yetersiz bir oyun olsa da shapez 2 muhteşem gözüküyor. İlk oyunun az renkli ve iki boyutlu dünyası herkese hitap etmiyordu ancak shapez 2’nin demosunun yayınlanması ile birlikte bizleri harika bir oyunun beklediğini görmüş olduk. yine ilk oyun gibi çok başarılı bir oyun olacağına eminiz.
Düşmanın, kaynağın, sürenin bulunmadığı bu oyunda tek odağınız devasa fabrikalar inşa etmek. Dilediğiniz kadar deneme yanılma yaparak ve zaman harcayarak ilerlediğiniz bu oyun hem yeni başlayanlar için hem de tecrübeli oyuncular için son derece ideal bir yapım.
shapez 2 İndir
Hemen shapez 2 indirin ve bu benzersiz otomasyon oyununda saatlerinizi devasa fabrikalar kurmak için harcayın.
shapez 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit ya da sonrası
- İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel(R) UHD Graphics 630, 1 GB VRAM
- Depolama: 2000 MB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Kaydırma tekerleğine sahip iki düğmeli fare gereklidir
Türkçe dil desteği
Uzun süreli oynanış
Geliştirilmiş görsellik
Tekrar oynanabilirliği çok yüksek
Keyifli oyun mekanikleri
Öğrenmesi keyifli