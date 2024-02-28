shapez 2 ile birlikte otomasyon ve yönetim yapmaya doyamayacaksınız. Hemen shapez 2 indirin ve bu gelişmiş otomasyon oyununu hemen oynamaya başlayın.

Kemal Tavus - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

tobspr Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan shapez 2, 2024 yılında çıkış yapacak. Yönetim, strateji ve otomasyon türündeki bu oyun fütürist bir yapıya sahip. İlk oyunu ile epey büyük ilgi toplasa da ilk oyundan çok daha fazlasını sunmaya hazırlanan shapez 2 türün sevdalılarını mutlu etmek için geliyor.

İlk oyun görsel olarak biraz yetersiz bir oyun olsa da shapez 2 muhteşem gözüküyor. İlk oyunun az renkli ve iki boyutlu dünyası herkese hitap etmiyordu ancak shapez 2’nin demosunun yayınlanması ile birlikte bizleri harika bir oyunun beklediğini görmüş olduk. yine ilk oyun gibi çok başarılı bir oyun olacağına eminiz.

Düşmanın, kaynağın, sürenin bulunmadığı bu oyunda tek odağınız devasa fabrikalar inşa etmek. Dilediğiniz kadar deneme yanılma yaparak ve zaman harcayarak ilerlediğiniz bu oyun hem yeni başlayanlar için hem de tecrübeli oyuncular için son derece ideal bir yapım.

shapez 2 İndir

Hemen shapez 2 indirin ve bu benzersiz otomasyon oyununda saatlerinizi devasa fabrikalar kurmak için harcayın.

shapez 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit ya da sonrası

: Windows 10 64bit ya da sonrası İşlemci : Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU

: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Intel(R) UHD Graphics 630, 1 GB VRAM

: Intel(R) UHD Graphics 630, 1 GB VRAM Depolama : 2000 MB kullanılabilir alan

: 2000 MB kullanılabilir alan İlave Notlar: Kaydırma tekerleğine sahip iki düğmeli fare gereklidir