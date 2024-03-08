Hemen shapez indirin. Sonsuz bir otomasyon ve fabrikalaşma deneyimi nasıl olur bizzat tecrübe edin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tobias Springer tarafından geliştirilen ve tobspr Games tarafından yayınlanan shapez 2020 yılında piyasaya sürüldü. Geliştiricinin söylediğine göre shapez, giderek karmaşıklaşan şekillerin sonsuz bir harita üzerinde üretimi ve birleştirilmesi hakkında bir oyundur.

Çok basit bir şekilde başlayan, daha sonra çok kompleks bir şeye dönüşen bu oyunda amacımız sonsuz bir harita üzerinde otomasyon yapmaktır.

Oyunda ilerledikçe ve seviye atladıkça şekiller daha karmaşık hale gelecek ve sonsuz haritada genişlemek gerekecek. Sürekli daha karmaşık şekiller üretmek için daha da genişlemeniz gerekecek. Sonunda da devasa bir fabrika gibi çalışan karmaşık bir sisteminiz olacak.

shapez o kadar sevildi ve başarılı oldu ki 2024 yılında bir devam oyununa da kavuştu. 2. oyunun temellerini atan bu yapım otomasyon oyunu sevenlerin rüyasını süsleyecek nitelikte. Fabrikalar kurup, sürekli daha fazlası için mücadele ettiğiniz bu 2 boyutlu dünyada neler yapabileceğinize inanamayacaksınız.

shapez İndir

Hemen shapez indirin ve bu akıl almaz oyunu oynamaya başlayın. Saatlerin nasıl akıp gittiğini unutacağınız bu oyun uykularınızı kaçıracak kadar keyifli.

shapez Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : 2 Ghz ya da daha hızlısı

: 2 Ghz ya da daha hızlısı Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : Herhangi bir ekran kartı

: Herhangi bir ekran kartı Depolama: 300 MB kullanılabilir alan