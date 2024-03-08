shapez
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 300 MB
- Üretici Tobias Springer
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Hemen shapez indirin. Sonsuz bir otomasyon ve fabrikalaşma deneyimi nasıl olur bizzat tecrübe edin.
Tobias Springer tarafından geliştirilen ve tobspr Games tarafından yayınlanan shapez 2020 yılında piyasaya sürüldü. Geliştiricinin söylediğine göre shapez, giderek karmaşıklaşan şekillerin sonsuz bir harita üzerinde üretimi ve birleştirilmesi hakkında bir oyundur.
Çok basit bir şekilde başlayan, daha sonra çok kompleks bir şeye dönüşen bu oyunda amacımız sonsuz bir harita üzerinde otomasyon yapmaktır.
Oyunda ilerledikçe ve seviye atladıkça şekiller daha karmaşık hale gelecek ve sonsuz haritada genişlemek gerekecek. Sürekli daha karmaşık şekiller üretmek için daha da genişlemeniz gerekecek. Sonunda da devasa bir fabrika gibi çalışan karmaşık bir sisteminiz olacak.
shapez o kadar sevildi ve başarılı oldu ki 2024 yılında bir devam oyununa da kavuştu. 2. oyunun temellerini atan bu yapım otomasyon oyunu sevenlerin rüyasını süsleyecek nitelikte. Fabrikalar kurup, sürekli daha fazlası için mücadele ettiğiniz bu 2 boyutlu dünyada neler yapabileceğinize inanamayacaksınız.
shapez İndir
Hemen shapez indirin ve bu akıl almaz oyunu oynamaya başlayın. Saatlerin nasıl akıp gittiğini unutacağınız bu oyun uykularınızı kaçıracak kadar keyifli.
shapez Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: 2 Ghz ya da daha hızlısı
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Herhangi bir ekran kartı
- Depolama: 300 MB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Çok iyi oynanış
Otomasyon yapmak keyifli
Uzun süreli oynanış
Uygun fiyat
Görsellik bazen rahatsız edici olabiliyor