Skyscanner
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,430
- DOSYA BOYUTU 44 MB
- Üretici Skyscanner.net
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Android cihazlarınız için en uygun uçak, otel ve araç kiralama fiyatlarını bulmak için Skyscanner uygulamasını deneyebilirsiniz.
Skyscanner, en uygun fiyatlı otel, uçuş ve araç fiyatlarını görebildiğiniz bir Android uygulamadır. Bu uygulama kullanıcılara birçok olanağı bir anda sağlamaktadır. Bu sayede de kullanıcılar tarafından çokça kullanılan seyahat uygulamaları arasında yer alır.
Eğer bir uçak bileti arıyorsanız ve diğer tüm seyahat markalarıyla karşılaştırmak istiyorsanız, Skyscanner isteklerinizi tamamıyla karşılayacaktır. Nerede olursanız olun, dünyanın her yerinden anında uçak bileti, otel ve araç kiralama işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Akıllı filtreleme özellikleri sayesinde, gitmek istediğiniz yerin her türlü yol bilgisine ulaşabilirsiniz. Uçuş süresini, tarihini, fiyatını, aktarma sayısını, kalkışını ve varışını kolayca öğrenebilirsiniz.
Skyscanner indir
Evet, uçuşunuzu planladıysanız artık sıra otel ve araç kiralamaya gelmiş demektir. Aynı uçak biletinde olduğu gibi, otel fiyatlandırmasını, yerini, tarihlerini ve daha birçok şeyi filtreleyerek rezervasyon yapabilirsiniz. En uygun fiyatlı oteli bulmak istiyorsanız Skyscanner iyi bir seçim olacaktır.
Yolcuların nereyedeyse her türlü ulaşımını ve konaklamasını sağlayan bu uygulama, kullanışlı ve sade bir tasarıma sahiptir. Eğer siz de biletlerinizi en uygun fiyatlı ve en güvenilir bir şekilde almak istiyorsanız, mobil cihazlarınıza Skyscanner indirerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Skyscanner Özellikleri
- En uygun fiyatlı uçuş, otel ve araç kiralama fiyatları
- Kapsamlı filtreleme sistemi
- THY, Pegasus ve SunExpress gibi seyahat markaları
- Dünyanın her yerinden rezervasyon fırsatı
- Ek ücret gerektirmeyen işlemler
Skyscanner
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 235
- DOSYA BOYUTU 12.9 MB
- Üretici Skyscanner.net
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Skyscanner sayesinde iPhone ve iPad'inizi kullanarak her zaman en ucuz uçuşları görebilir ve bilet satın alabilirsiniz.
Skyscanner uygulaması, dünya üzerindeki tüm uçuşlar arasında arama yapabilmenizi ve sizin için en uygun fiyatlı olan bileti almanızı sağlayan ücretsiz ve kullanışlı bir iOS uygulaması. Dolayısıyla iPhone ve iPad cihazlarınızı kullanarak en kolay yoldan uçuşları bulabileceğiniz uygulamanın arayüzü de kullanıcıları zorlamayacak şekilde hazırlanmış.
Uygulamada arattığınız uçuşlar hem sizin istediğiniz aralıklara göre belirleniyor, hem de neredeyse tüm havayolları yer aldığı için en uygun koşullardaki uçuşları görebiliyorsunuz. Uygulamanın temel özelliklerini listelemek gerekirse;
- Rastgele arama özelliği ile sürpriz uçuşlar bulabilme
- Fiyat, havayolu ve saatlere göre filtreleme yapma
- Fiyat hareketlerini grafik olarak görme
- Yakın konumlarda daha uygun fiyatlı sonuçları görme
- Aramaları karşılaştırma
- Aramaları kaydetme ve favoriler
- Çoklu dil desteği
Eğer uygulama içerisinden bulduğunuz bir bileti almak isterseniz, direkt olarak acentaya ya da havayolunun kendi web sitesine ya da satın alma sistemlerine de erişim sağlayabiliyorsunuz. Sık sık seyahat eden kullanıcılarımızın uygulamayı keyifle kullanacaklarına eminim.