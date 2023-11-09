Prensesi katletmeye hazır mısınız? Slay the Princess ile gerilim dolu bir oyun sizleri bekliyor. Hayır, sakın prensesin yalanlarına kanmayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Black Tabby Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Slay the Princess karakalem ile oluşturulmuş bir dünyaya sahip. Önemli seçimlerin bulunduğu bir görsel roman olan Slay the Princess beklenmedik bir çıkış yakaladı.

Görselliği, karanlık tonu ve aykırılığı ile dikkatleri üzerine çeken Slay the Princess, görsel roman sevenlerin muhakkak bakması gereken bir yapım.

Felsefik açıdan bir derinliği de bulunan, oldukça farklı bir yapım olan Slay the Princess alışkın olmadığımız bir hikayeye sahip. Seslendirmeler de bir o kadar başarılı ve akılda kalıcı. Oyunun sanatsal tarzı da diğer pek çok görsel romandan kendini ayırıyor.

Slay the Princess İndir

Siz de hemen Slay the Princess indirin ve bu sıra dışı görsel roman oyununu deneyimlemeye başlayın. Prensesin yalanlarına kanmayın ve onu katletmen için yola çıkın.

Slay the Princess Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : 2.6 Ghz Quad Core

: 2.6 Ghz Quad Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Tümleşik ekran kartı

: Tümleşik ekran kartı Depolama: 14 GB kullanılabilir alan