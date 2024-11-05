Slitterhead’i indirerek korkunun sınırlarında gezinin! Gizemli yaratıklarla dolu bu karanlık dünyada hayatta kalmak için tüm cesaretinizi toplayın.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bokeh Game Studio tarafından geliştirilen Slitterhead, oyuncuları gerilim dolu, gizemli bir dünyaya davet eden bir hayatta kalma korku oyunudur. Japon korku ustası Keiichiro Toyama tarafından yaratılan bu oyun, oyunculara tüyler ürpertici bir atmosfer ve çarpıcı bir hikaye sunar.

Slitterhead, bilinmeyenin korkutucu yüzünü, beklenmedik düşmanlarla ve dehşet verici olaylarla karşı karşıya kalmanızı sağlayarak keşfeder. Bu dünyada hayatta kalmak, oyuncuların yalnızca korkularını değil aynı zamanda akıl sağlığını da korumak zorunda olduğu bir meydan okumadır.

Slitterhead, oyuncuları şehirde gizlice yaşayan ve insan gibi görünen ancak aslında tehlikeli yaratıklar olan bilinmeyen varlıklarla dolu bir kente götürür. Bu yaratıklar bir virüs gibi yayılan karanlık bir tehdit oluşturarak insanları yavaşça etki altına alır. Biz de bu tehdidi durdurmak için şehirdeki ipuçlarını ve gizemleri çözmeye çalışırken korkutucu varlıklarla karşılaşıyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Slitterhead’in hikayesi, karakterlerin içsel mücadelelerini ve geçmişte yaşadıkları travmatik olayları açığa çıkararak derinleşir.

Slitterhead İndir

Hemen Slitterhead indirin ve bu sora dışı Japon korku oyununu deneyimlemeye başlayın.

Slitterhead Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10, Windows 11, 64bit

: Windows 10, Windows 11, 64bit İşlemci : Intel Core [email protected] / AMD Ryzen 5 [email protected]

: Intel Core [email protected] / AMD Ryzen 5 [email protected] Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVidia GeForce GTX 1060(6GB) /AMD Radeon RX 580

: NVidia GeForce GTX 1060(6GB) /AMD Radeon RX 580 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan



