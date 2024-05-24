Spelunky 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 600 MB
- Üretici Mossmouth
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Kült oyunun devamı da geldi. Spelunky 2 ile yine zorlu bir platform deneyimi sizleri bekliyor. Hemen Spelunky 2 indirin ve kendinizi test edin.
Mossmouth ve BlitWorks tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir roguelike platform oyunu olan Spelunky 2, 2020 yılında hayatımıza girdi. İlk oyunun beklenmedik başarısından sonra yapımcı ekip ikinci oyun için kolları sıvadı ve bizlere yine zorlu bölümler hazırladı.
Spelunky 2’nin diğer pek çok platform oyunundan farkı ise mekanikleri ve roguelike yapısıdır. Son dönemde pek çok oyunda gördüğümüz bu roguelike mekaniği Spelunky 2’nin de en temel özelliğidir. Tamamen rastgele oluşturulmuş haritalarda ilerlediğimiz bu oyunda her bir deneme son derece eşsizdir. Bu da Spelunky 2’yi her oynadığınızda başka bir oyun gibi yapıyor. Böylelikle hiç sıkılmıyorsunuz ve oyunu uzun saatler boyunca sürekli oynayabiliyorsunuz.
Spelunky 2 İndir
Hemen Spelunky 2 indirin ve bu zorlu roguelike platform oyununda ilerlemeye çalışın. Zorlu bölümlerin üstesinden gelin ve oyunu bitirmek için her yolu deneyin.
Spelunky 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Quad Core 2.6 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 750
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 600 MB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Direct3D Donanım Özellik Seviyesi 11.0 GPU dahil olmak üzere tam DirectX 11 desteği