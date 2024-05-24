Kült oyunun devamı da geldi. Spelunky 2 ile yine zorlu bir platform deneyimi sizleri bekliyor. Hemen Spelunky 2 indirin ve kendinizi test edin.

Kemal Tavus - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mossmouth ve BlitWorks tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir roguelike platform oyunu olan Spelunky 2, 2020 yılında hayatımıza girdi. İlk oyunun beklenmedik başarısından sonra yapımcı ekip ikinci oyun için kolları sıvadı ve bizlere yine zorlu bölümler hazırladı.

Spelunky 2’nin diğer pek çok platform oyunundan farkı ise mekanikleri ve roguelike yapısıdır. Son dönemde pek çok oyunda gördüğümüz bu roguelike mekaniği Spelunky 2’nin de en temel özelliğidir. Tamamen rastgele oluşturulmuş haritalarda ilerlediğimiz bu oyunda her bir deneme son derece eşsizdir. Bu da Spelunky 2’yi her oynadığınızda başka bir oyun gibi yapıyor. Böylelikle hiç sıkılmıyorsunuz ve oyunu uzun saatler boyunca sürekli oynayabiliyorsunuz.

Spelunky 2 İndir

Hemen Spelunky 2 indirin ve bu zorlu roguelike platform oyununda ilerlemeye çalışın. Zorlu bölümlerin üstesinden gelin ve oyunu bitirmek için her yolu deneyin.

Spelunky 2 Sistem Gereksinimleri