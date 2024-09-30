İşTurkcell Online
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 768
- DOSYA BOYUTU 27 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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İşTurkcell Online uygulaması ile şirketinize ait tüm hatlarınızı mobil cihazınızdan kolaylıkla yönetebilirsiniz.
İşTurkcell Online, şirketinize ait tüm hatlara erişebileceğiniz ve hatlarınıza dair tarife, paket, paket ve fatura bilgisi gibi detaylara ulaşabileceğiniz bir mobil uygulamadır. Turkcell’in çalışanlar için özel olarak hazırladığı Şirketim uygulaması sayesinde şirketinize ait tüm hatları tek bir uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz.
Turkcell Hesabım uygulamasına oldukça benzeyen arayüz üzerinden tüm hatlarınızın tarife ve paket bilgilerini görebiliyor, faturalarınızı görüntüleyebiliyor; ödenmemiş faturalar varsa ödeyebiliyor, yurt dışında kullanım gibi ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ayrıca hat kullanıcılarından gelen talepleri de inceleyip onaylayabiliyorsunuz.
İşTurkcell Online uygulamasında şirkete bağlı hatlar üzerinde birçok işlem yapılabiliyor. Bu yüzden güvenlik te düşünülmüş. Uygulamayı kullanabilmeniz için şirketin Online İşlemler Yetkilisi olmanız gerekiyor ve telefon numaranızı ve parolanızı girerek giriş yapabiliyorsunuz.
İşTurkcell Online APK İndir
Şirket hatlarınızla ilgili işlemleri kolaylıkla yapabileceğiniz İşTurkcell'de, paketi azalmış veya bitmiş hatlarınızı rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Online'a özel olarak teklifleri görüntüleyebilir ve kolayca ek paket tanımlayabilirsiniz.
Hat ayarlarınızı düzenleyin, paket yükleyin, özel şifreleme desteğini kullanın ve şirketiniz için tüm hat işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirin. Siz de İşTurkcell Online indirerek, Android cihazlarınızda Turkcell'in şirketler için özel olarak geliştirdiği uygulamayı deneyimleyebilirsiniz.
Turkcell Şirketim
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 409
- DOSYA BOYUTU 10.1 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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Turkcell Şirketim, şirket çalışanlarının hatlarını tek bir noktadan yönetme kolaylığı sunan ücretsiz bir uygulamadır.
Turkcell Şirketim, tüm şirket hatlarınızı akıllı telefon ve tabletinizden yönetme kolaylığı sunan bir mobil uygulama.
Turkcell tarafından şirket çalışanları için hazırlanan uygulama ücretsiz olarak geliyor. Turkcell Hesabım uygulamasından aşina olduğumuz sade ve modern arayüze sahip olan Şirketim uygulaması, şirketlerin Online İşlemler Yetkililerine açılmış bir yönetim uygulaması. Dolayısıyla uygulamayı kullanabilmeniz için öncelikle Turkcell müşteri yöneticiniz ile görüşerek Online İşlem Yetkilisi olmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor.
Şirketinizin Online İşlemler Yetkilisi olarak telefon numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra aşağıdaki işlemleri Turkcell Şirketim uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz:
- Tüm hatlarınızın tarife, paket, fatura bilgilerine (Detaylı olarak gösterilmiyor) ulaşabiliyor,
- Şirketinizin ödenmemiş faturası olduğunda haberdar olabiliyor ve ödeyebiliyor,
- Hatlarınızı yurt dışı, 3G ve ücretli servis ayarlarını değiştirebiliyor,
- Hat sahiplerinden gelen talepleri görebiliyor, dilerseniz onaylayabiliyorsunuz.