İşTurkcell Online uygulaması ile şirketinize ait tüm hatlarınızı mobil cihazınızdan kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İşTurkcell Online, şirketinize ait tüm hatlara erişebileceğiniz ve hatlarınıza dair tarife, paket, paket ve fatura bilgisi gibi detaylara ulaşabileceğiniz bir mobil uygulamadır. Turkcell’in çalışanlar için özel olarak hazırladığı Şirketim uygulaması sayesinde şirketinize ait tüm hatları tek bir uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz.

Turkcell Hesabım uygulamasına oldukça benzeyen arayüz üzerinden tüm hatlarınızın tarife ve paket bilgilerini görebiliyor, faturalarınızı görüntüleyebiliyor; ödenmemiş faturalar varsa ödeyebiliyor, yurt dışında kullanım gibi ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ayrıca hat kullanıcılarından gelen talepleri de inceleyip onaylayabiliyorsunuz.

İşTurkcell Online uygulamasında şirkete bağlı hatlar üzerinde birçok işlem yapılabiliyor. Bu yüzden güvenlik te düşünülmüş. Uygulamayı kullanabilmeniz için şirketin Online İşlemler Yetkilisi olmanız gerekiyor ve telefon numaranızı ve parolanızı girerek giriş yapabiliyorsunuz.

İşTurkcell Online APK İndir

Şirket hatlarınızla ilgili işlemleri kolaylıkla yapabileceğiniz İşTurkcell'de, paketi azalmış veya bitmiş hatlarınızı rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Online'a özel olarak teklifleri görüntüleyebilir ve kolayca ek paket tanımlayabilirsiniz.

Hat ayarlarınızı düzenleyin, paket yükleyin, özel şifreleme desteğini kullanın ve şirketiniz için tüm hat işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirin. Siz de İşTurkcell Online indirerek, Android cihazlarınızda Turkcell'in şirketler için özel olarak geliştirdiği uygulamayı deneyimleyebilirsiniz.