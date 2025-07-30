Ucuzabilet APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 181
- DOSYA BOYUTU 31 MB
- Üretici Etstur
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Ucuzabilet APK uygulamasıyla Android cihazlarından yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinizi oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Etstur tarafından geliştirilen Ucuzabilet APK uygulamasıyla Android cihazlarından yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinizi oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Ucuz uçak bileti satın almak isteyenlerin mutlaka yanında bulundurması gerektiğini düşündüğüm Ucuzabilet uygulaması, pek çok hava yolu firmasının seferlerini tek bir ekran üzerinden sizlere sunuyor.
Seçtiğiniz tarihlerde gitmek istediğiniz yere en uygun fiyatlı seferleri sıralayan uygulamada Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlasglobal, SunExpress, AnadoluJet, Onur Air, KLM, Lufthansa, Emirates, British Airways, Qatar Airways, Alitalia gibi dünyanın önde gelen firmalarını bulabilirsiniz.
Ucuzabilet APK İndir
Hem yurt içinde hem de yurt dışında uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenlerin mutlaka kullanması gerkeen uygulamada farklı banka ve kredi kartlarıyla ödeme, kredi kartına vade farksız 9 taksit, gidiş ve dönüş biletlerini farklı firmalardan alabilme, güvenli ödeme gibi imkanlar da sizleri bekliyor.
Siz de Ucuzabilet APK indirin ve biletlerinizi hem uygun fiyatlı hem de güvenli bir şekilde satın alın!
Ucuzabilet Uygulaması Özellikleri
- Android için bilet alma uygulaması
- En uygun bilet imkanları
- Kullanıcı dostu arayüz
- Uçak, otobüs, otel veya özel araç kiralama
- Check-in yapabilme
Ucuzabilet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 144
- DOSYA BOYUTU 70 MB
- Üretici Etstur
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Ucuzabilet ile farklı havayollarının uçak sefer ve bilet fiyatlarını karşılaştırarak biletinizi en ucuza satın alabiliyorsunuz.
Ucuzabilet, iş veya tatil icabı sık sık seyahat eden biriyseniz iOS cihazlarınızda kesinlikle kullanmanız gereken bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınız için ucuz uçak bileti bulabilmenin yanında biletinizi kredi kartınızla taksitlere böldürerek satın alabiliyorsunuz.
Yurt içi uçuşlarınız için Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlasjet, SunExpress, AnadoluJet havayollarının, yurt dışı uçuşlarınız için KLM, Lufthansa, Emirates, British Airways, Alitalia ve Qatar Airways havayollarının uçak seferlerini ve fiyatlarını karşılaştırabileceğiniz uygulama, en uygun fiyata uçabilmenize yardımcı oluyor.
Ucuz uçak biletinizi kolaylıkla bulduktan sonra kredi kartınızla (9 ay takside varan ödeme seçeneği sunuluyor) güvenli ve hızlı bir şekilde satın alabiliyorsunuz. En güzeli de gidiş – dönüş biletlerinizi farklı hava yollarından satın alma şansınız var.
Ucuzabilet İndir
Farklı havayollarının bilet fiyatlarını karşılaştırma seçeneği sunarak en ucuza uçmanıza yardımcı olan Ucuzabilet uygulaması Etstur tarafından geliştirilmiş ve daha önce de belirttiğim gibi seyahat edenlerin iOS cihazlarında kesinlikle bulundurmaları gereken bir uçak bileti arama – satın alma uygulamasıdır.
Ucuzabilet Uygulaması Özellikleri
- Yurt içi ve yurt dışı uçuş seferleri gerçekleştiren havayollarının sefer ve fiyatlarını karşılaştırma
- Uçak biletini farklı banka ve kredi kartlarıyla vade farksız ve taksitle satın alma
- Otobüs bileti satın alma
- Gidiş - dönüş biletlerini ayrı havayollarından seçme
- Uçak biletini hızlı, basit ve güvenlik endişesi duymadan satın alma