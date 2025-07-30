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Ucuzabilet APK

Ucuzabilet APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 181
  • DOSYA BOYUTU 31 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Etstur
  • İndir

Ucuzabilet APK uygulamasıyla Android cihazlarından yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinizi oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Etstur tarafından geliştirilen Ucuzabilet APK uygulamasıyla Android cihazlarından yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinizi oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Ucuz uçak bileti satın almak isteyenlerin mutlaka yanında bulundurması gerektiğini düşündüğüm Ucuzabilet uygulaması, pek çok hava yolu firmasının seferlerini tek bir ekran üzerinden sizlere sunuyor.

Seçtiğiniz tarihlerde gitmek istediğiniz yere en uygun fiyatlı seferleri sıralayan uygulamada Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlasglobal, SunExpress, AnadoluJet, Onur Air, KLM, Lufthansa, Emirates, British Airways, Qatar Airways, Alitalia gibi dünyanın önde gelen firmalarını bulabilirsiniz.

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Hem yurt içinde hem de yurt dışında uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenlerin mutlaka kullanması gerkeen uygulamada farklı banka ve kredi kartlarıyla ödeme, kredi kartına vade farksız 9 taksit, gidiş ve dönüş biletlerini farklı firmalardan alabilme, güvenli ödeme gibi imkanlar da sizleri bekliyor.

Siz de Ucuzabilet APK indirin ve biletlerinizi hem uygun fiyatlı hem de güvenli bir şekilde satın alın!

Ucuzabilet Uygulaması Özellikleri

  • Android için bilet alma uygulaması
  • En uygun bilet imkanları
  • Kullanıcı dostu arayüz
  • Uçak, otobüs, otel veya özel araç kiralama
  • Check-in yapabilme