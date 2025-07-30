Ucuzabilet APK

Ucuzabilet ile farklı havayollarının uçak sefer ve bilet fiyatlarını karşılaştırarak biletinizi en ucuza satın alabiliyorsunuz.

Erkan Calp - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ucuzabilet, iş veya tatil icabı sık sık seyahat eden biriyseniz iOS cihazlarınızda kesinlikle kullanmanız gereken bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınız için ucuz uçak bileti bulabilmenin yanında biletinizi kredi kartınızla taksitlere böldürerek satın alabiliyorsunuz.

Yurt içi uçuşlarınız için Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlasjet, SunExpress, AnadoluJet havayollarının, yurt dışı uçuşlarınız için KLM, Lufthansa, Emirates, British Airways, Alitalia ve Qatar Airways havayollarının uçak seferlerini ve fiyatlarını karşılaştırabileceğiniz uygulama, en uygun fiyata uçabilmenize yardımcı oluyor.

Ucuz uçak biletinizi kolaylıkla bulduktan sonra kredi kartınızla (9 ay takside varan ödeme seçeneği sunuluyor) güvenli ve hızlı bir şekilde satın alabiliyorsunuz. En güzeli de gidiş – dönüş biletlerinizi farklı hava yollarından satın alma şansınız var.

Ucuzabilet İndir

Farklı havayollarının bilet fiyatlarını karşılaştırma seçeneği sunarak en ucuza uçmanıza yardımcı olan Ucuzabilet uygulaması Etstur tarafından geliştirilmiş ve daha önce de belirttiğim gibi seyahat edenlerin iOS cihazlarında kesinlikle bulundurmaları gereken bir uçak bileti arama – satın alma uygulamasıdır.

Ucuzabilet Uygulaması Özellikleri