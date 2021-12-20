UltFone Activation Unlocker, iPhone, iPad ve iPod Touch için iCloud aktivasyon kilidi kaldırma programıdır.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

UltFone Activation Unlocker, iPhone, iPad ve iPod Touch aygıtta iCloud aktivasyon kilidini kaldırmak için kullanabileceğiniz programlardan biri. Apple kimliği hesabınızı veya parolanızı unuttuysanız ya da iCloud kilidi/Bul etkinleştirilmiş ikinci el iPhone satın aldıysanız, iCloud etkinleştirme kilidini kaldırmak, Bul’u kapatmak ve Apple kimliğini kaldırmak için bu iCloud aktivasyon bypass aracını kullanabilirsiniz.

iCloud Aktivasyon Kilidi Kaldırma (Bypass) Aracı

iCloud etkinleştirme kilidi, iOS aygıtlarında Bul uygulamasında bulunan özelliklerden biridir. Bu özellik, cihazınızın güvenliğini korumak için tasarlanmıştır; kaybolması veya çalınması durumunda cihazınızın (iPhone, iPad veya iPod Touch) başkaları tarafından kullanılmasını engeller. Bul’u açtığınız sürece etkinleştirme kilidi varsayılan olarak otomatik etkinleştirilir. Cihazınızı sıfırladığınızda iCloud’dan çıkış yapmadıysanız, etkinleştirme kilidi hala geçerli olur. Bul’u kapatmadan, iCloud’dan çıkış yapmadan iPhone’unu sıfırlayıp satan birinden cihazı satın almış olabilirsiniz. iCloud aktivasyon bypass araçları bu durum içindir.

UltFone Activation Unlocker, iPhone/iPad/iPod Touch’da iCloud etkinleştirme kilidini parola girmeden kaldırmanızı sağlayan profesyonel bir programdır. Cihazın önceki sahibini aramadan aktivasyon kilidini kaldırmak, Apple ID ve şifresini girmeden iCloud kilidini kaldırmak, şifre girmeden Bul’u kapatmak için bu programı kullanabilirsiniz.

iCloud Kilidi Nasıl Kaldırılır?

UltFone Activation Unlocker’ı başlatın ve iCloud kilit kaldırma işlemini başlatmak için Start’a tıklayın.

iCloud etkinleştirme kilidi kaldırma öncesi uyarıyı dikkatli okumanızı tavsiye ederiz. Next ile ilerleyin.

iPhone’unuzu USB kabloyla bilgisayara bağlayın.

Cihazınızı bilgisayara bağladığınızda program otomatik olarak jailbreak aracı indirecektir.

Jailbreak aracı indirildikten sonra dosyaları boş bir USB flaş diske yazdırmanız gerekiyor. Start butonuna tıklayın, ardından Yes’e tıklayarak onaylayın. (Jailbreak aracının USB flash diske yüklenmesi sürecinde sabırlı olun.)

Tamamlandığında, cihazınızı jailbreak’lemek için adım adım ekrandaki yönergeleri izleyin.

iCloud aktivasyon kilidini kaldırma işlemi fazla uzun sürmez. Tamamlanmasını bekleyin.

iCloud aktivasyon kilidi başarıyla kaldırıldıktan sonra cihaz ayarlarından App Store veya iTunes üzerinden yeni Apple kimliğine giriş yapabilirsiniz.

Üreticiden Uyarılar:

UltFone Activation Unlocker ile aktivasyon kilidini kaldırdıktan sonra cihazınız jailbreak’li olur.

Etkinleştirme kilidi kaldırıldıktan sonra Ayarlar’da iCloud’a giriş yapma ve SIM kartla ilişkili işlevleri kullanmanızda sınırlandırılırsınız. WiFi’ı kullanabilir ve App Store’dan uygulama indirebilirsiniz.

iCloud aktivasyon ekranı geçme işlemi tamamlandıktan sonra cihazınızı yeniden başlatır, sıfırlar, güncellerseniz cihazınız tekrar kilitlenir.

Bu program, Apple kimliğini veya şifresini unutan kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlar, herhangi bir ticari kullanıma izin verilmez. Ayrıca herhangi bir kimlik bilgileri ve bireysel verilere erişilemez.