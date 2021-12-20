UltFone Activation Unlocker
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.10 MB
- Üretici UltFone
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UltFone Activation Unlocker, iPhone, iPad ve iPod Touch için iCloud aktivasyon kilidi kaldırma programıdır.
UltFone Activation Unlocker, iPhone, iPad ve iPod Touch aygıtta iCloud aktivasyon kilidini kaldırmak için kullanabileceğiniz programlardan biri. Apple kimliği hesabınızı veya parolanızı unuttuysanız ya da iCloud kilidi/Bul etkinleştirilmiş ikinci el iPhone satın aldıysanız, iCloud etkinleştirme kilidini kaldırmak, Bul’u kapatmak ve Apple kimliğini kaldırmak için bu iCloud aktivasyon bypass aracını kullanabilirsiniz.
iCloud Aktivasyon Kilidi Kaldırma (Bypass) Aracı
iCloud etkinleştirme kilidi, iOS aygıtlarında Bul uygulamasında bulunan özelliklerden biridir. Bu özellik, cihazınızın güvenliğini korumak için tasarlanmıştır; kaybolması veya çalınması durumunda cihazınızın (iPhone, iPad veya iPod Touch) başkaları tarafından kullanılmasını engeller. Bul’u açtığınız sürece etkinleştirme kilidi varsayılan olarak otomatik etkinleştirilir. Cihazınızı sıfırladığınızda iCloud’dan çıkış yapmadıysanız, etkinleştirme kilidi hala geçerli olur. Bul’u kapatmadan, iCloud’dan çıkış yapmadan iPhone’unu sıfırlayıp satan birinden cihazı satın almış olabilirsiniz. iCloud aktivasyon bypass araçları bu durum içindir.
UltFone Activation Unlocker, iPhone/iPad/iPod Touch’da iCloud etkinleştirme kilidini parola girmeden kaldırmanızı sağlayan profesyonel bir programdır. Cihazın önceki sahibini aramadan aktivasyon kilidini kaldırmak, Apple ID ve şifresini girmeden iCloud kilidini kaldırmak, şifre girmeden Bul’u kapatmak için bu programı kullanabilirsiniz.
iCloud Kilidi Nasıl Kaldırılır?
- UltFone Activation Unlocker’ı başlatın ve iCloud kilit kaldırma işlemini başlatmak için Start’a tıklayın.
- iCloud etkinleştirme kilidi kaldırma öncesi uyarıyı dikkatli okumanızı tavsiye ederiz. Next ile ilerleyin.
- iPhone’unuzu USB kabloyla bilgisayara bağlayın.
- Cihazınızı bilgisayara bağladığınızda program otomatik olarak jailbreak aracı indirecektir.
- Jailbreak aracı indirildikten sonra dosyaları boş bir USB flaş diske yazdırmanız gerekiyor. Start butonuna tıklayın, ardından Yes’e tıklayarak onaylayın. (Jailbreak aracının USB flash diske yüklenmesi sürecinde sabırlı olun.)
- Tamamlandığında, cihazınızı jailbreak’lemek için adım adım ekrandaki yönergeleri izleyin.
- iCloud aktivasyon kilidini kaldırma işlemi fazla uzun sürmez. Tamamlanmasını bekleyin.
- iCloud aktivasyon kilidi başarıyla kaldırıldıktan sonra cihaz ayarlarından App Store veya iTunes üzerinden yeni Apple kimliğine giriş yapabilirsiniz.
Üreticiden Uyarılar:
UltFone Activation Unlocker ile aktivasyon kilidini kaldırdıktan sonra cihazınız jailbreak’li olur.
Etkinleştirme kilidi kaldırıldıktan sonra Ayarlar’da iCloud’a giriş yapma ve SIM kartla ilişkili işlevleri kullanmanızda sınırlandırılırsınız. WiFi’ı kullanabilir ve App Store’dan uygulama indirebilirsiniz.
iCloud aktivasyon ekranı geçme işlemi tamamlandıktan sonra cihazınızı yeniden başlatır, sıfırlar, güncellerseniz cihazınız tekrar kilitlenir.
Bu program, Apple kimliğini veya şifresini unutan kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlar, herhangi bir ticari kullanıma izin verilmez. Ayrıca herhangi bir kimlik bilgileri ve bireysel verilere erişilemez.
UltFone Activation Unlocker
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.10 MB
- Üretici UltFone
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UltFone Activation Unlocker, Mac için iPhone/iPad/iPod Touch aygıtlarda iCloud etkinleştirme kilidi kırma programıdır.
UltFone Activation Unlocker, Mac kullanıcıları için iCloud etkinleştirme kilidi kırma programıdır. Aktivasyon kilitli ikinci el iPhone satın aldıysanız, Apple kimliğinizi unuttuysanız, şifrenizi hatırlamadığınızdan Bul’u kapatamıyorsanız, bu iCloud kilidi kaldırma aracı size yardımcı olabilir.
iCloud Aktivasyon Bypass Aracı
Apple hesabınızı veya şifresini unuttuysanız ya da birileri haberiniz olmadan Apple kimliğinizi değiştirdiyse iCloud aktivasyon kilidini kaldıramazsınız. iCloud aktivasyon kilidi açık kullanılmış bir iPhone satın aldınız, iCloud etkinleştirme kilidini nasıl kaldıracağınızı mı düşünüyorsunuz? iCloud’dan çıkış yapmadan cihazınızı sildiyseniz kurulum ekranında etkinleştirme için Apple hesabınızı girmeniz gerekir. UltFone Activation Unlocker, teknik beceri gerektirmeden iPhone/iPad’de aktivasyon kilidini geçme (bypass) imkanı verir. iCloud aktivasyon kilidini kırma işleminin tamamlanmasından sonra cihazınız normal şekilde kullanabilirsiniz.
iCloud Etkinleştirme Kilidi Kaldırma
UltFone Activation Unlocker, iPhone/iPad/iPod Touch’ta iCloud etkinleştirme kilidini parola olmadan kaldırmanız için profesyonel olarak tasarlanmıştır. Apple kimliği hesabınızı veya parolanızı unuttuysanız, iCloud kilidi etkin 2. el iPhone satın aldıysanız, bu program sizi bu sorundan kurtarmayı amaçlar.
- Programı başlatın ve iCloud aktivasyon kilidini kaldırma işlemini başlatmak için Start’a tıklayın.
- Uyarıyı dikkatlice okuyun ve devam etmek için Next’e tıklayın.
- iPhone’unuzu USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
- Aygıt algılandığında program jailbreak aracını indirmeye başlayacaktır.
- Jailbreak aracı başarıyla indirildiğinde devam etmek için Start Jailbreak’e tıklayın.
- Aygıtınızı jailbreak’lemek için ekrandaki talimatları izleyin. Jailbreak başarılı olduğunda ilerlemek için Next’e tıklayın.
- Program aygıt bilgilerini gösterecektir, onaylayın ve iCloud etkinleştirme kilidini kaldırmayı başlatmak için Start Remove’a tıklayın.
- iCloud etkinleştirme kilidini kaldırma işlemi fazla zaman almaz. Sabırla bekleyin.
- iCloud etkinleştirme kilidini iPhone’unuzdan başarıyla kaldırdıktan sonra WiFi’a bağlanarak yeni Apple kimliğiyle giriş yapabilir, App Store’dan uygulama indirebilirsiniz.