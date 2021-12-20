UltFone iOS Data Manager
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.36 MB
- Üretici UltFone
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UltFone iOS Data Manager, iTunes olmadan iPhone bilgisayara yedekleme/geri yükleme, iPhone bilgisayara fotoğraf atma vb. işlemleri kolayca yapabilirsiniz.
UltFone iOS Data Manager, iTunes alternatifi program arayışında olanlar için tavsiyemizdir. iTunes’a ihtiyaç duymadan iPhone’unuzda tüm verileri (fotoğraf, video, müzik, zil sesleri, rehber, uygulamalar…) yedekleyebilir ve geri yükleyebilir, bilgisayardan iPhone’a / iPhone’dan bilgisayara dosya aktarabilir ve yönetebilirsiniz. iTunes hata kodları ile uğraşmadan, iPhone yedekleme/geri yükleme/fotoğraf ve video aktarma işlemlerini yaparsınız.
UltFone iOS Data Manager: iOS Veri Aktarma Programı
iPhone veri aktarma yaparken herhangi bir kısıtlamayla mı karşılaşıyorsunuz? UltFone iOS Data Manager ile sıkıntı yaşamazsınız. iPhone ile bilgisayar arasında dosya aktarımı iTunes’dan daha kolay ve sorunsuzdur. Müzik, fotoğraf, video, WhatsApp mesajları ve ekleri, kişiler ve mesajlar dahil 30’dan fazla dosya türünü destekler. iPhone’u bilgisayara yedeklemek, iPhone’daki dosyaları sınırlama olmaksızın senkronize etmek ve iPhone ile bilgisayar arasında kolayca dosya aktarmak için ideal iTunes alternatifidir.
iPhone Bilgisayara Yedekleme
- iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın ve “Backup & Restore”a tıklayın. Ardından varsayılan olarak tüm dosyaların seçildiğini göreceksiniz. Yedeklenecek dosyaları elle de seçebilirsiniz.
- “Backup” butonuna tıkladığınızda program iPhone/iPad/iPod Touch’ınızdaki seçili verileri yedeklemeye başlayacaktır.
- Yedekleme işleminden sonra yedekleme verileri veya yedekleme listesini görüntüleyebilirsiniz.
- iPhone bilgisayara yedekleme tamamlanmıştır! “View Backup Data”ya tıklarsanız yedeklenen tüm dosyalar çıkarılır ve önizleme için görüntüleyebilirsiniz. Yedeklenen dosyaları bilgisayara kaydetmek istiyorsanız “Export to Computer”ı seçin ve istediğiniz konumu seçerek OK’a tıklayın.
iPhone Geri Yükleme
- iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın ve sol atta “To view or restore previous backup files”a tıklayın.
- Program hem iTunes hem de UltFone iOS Data Manager ile oluşturduğunuz yedekleme dosyalarını gösterir. Geri yüklemek istediğiniz önceki bir yedeği seçin ve “View”a tıklayın.
- UltFone iOS Data Manager, seçilen yedeklemeden tüm dosyaları çıkarır. Geri yüklemek istediğiniz verileri sein ve “Restore to Device” (Cihaza Geri Yükle” veya “Export to Computer” (Bilgisayara Aktar) seçeneğine tıklayın.
- Veriler cihazınıza geri yüklenirken sabırlı olun.
iPhone Bilgisayara Fotoğraf Atma
UltFone iOS Data Manager ile fotoğrafları, videoları, zil seslerini, kişileri, yer imlerini içe/dışa aktarabilir, uygulamaları kaldırabilir, rehbere çift kaydedilen kişileri düzenleyebilirsiniz. iPhone’unuzdaki fotoğrafları bilgisayara atmak için “Export” butonuna tıklayın ve dosyaların kaydedileceği konumu seçin. HEIC/Live fotoğraflar ve HEVC videolar için dışa aktarma ayarı tanımlayabilirsiniz. iPhone bilgisayara fotoğraf atmak için sadece cihazınızı bilgisayara bağlayın, cihazınızdaki tüm fotoğraf ve videolar bilgisayarınıza aktarılacak ve onları sakladığınız klasöre kaydedilecektir.
UltFone iOS Data Manager
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 49.70 MB
- Üretici UltFone
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UltFone iOS Data Manager, Mac için iTunes alternatifi programlar arasında. iPhone yedekleme, geri yükleme, bilgisayara fotoğraf atma artık daha kolay.
UltFone iOS Data Manager, Mac bilgisayar kullanıcıları için tavsiye edeceğimiz iTunes alternatifi iOS veri yöneticisidir. Tek tıkla iPhone’daki fotoğrafları bilgisayara atma, iTunes hata kodlarıyla karşılaşmadan iPhone’daki dosyaları bilgisayara yedekleme ve geri yükleme, iPhone’daki verileri (fotoğraf, video, müzik, zil sesi, rehber…) yönetme ve daha fazlası UltFone iOS Data Manager ile çok daha kolay!
iTunes Alternatifi Program
UltFone iOS Data Manager, hepsi bir arada iOS dosya yöneticisi olarak iOS aygıtlarındaki tüm verilerinizi yedekleyebilir ve geri yükleyebilir, içe/dışa aktarabilir ve yönetebilir. Bu iPhone veri yöneticisi, iTunes ve iCloud’dan farklı olarak mevcut verilerinizin üzerine yazmadan istediğiniz dosyaları seçerek veya tüm dosyaları geri yükleyebilmeniz için geri yükleme işleminden önce önceki yedeği önizlemenizi sağlar. iPhone veri aktarma yaparken herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmazsınız.
UltFone iOS Data Manager, iTunes ve iCloud’dan daha akıllı yedekleme yapar ve daha esnektir. Yedeklenecek dosyaları seçebilir, yedeklenen dosyaları önizleyebilir ve geri yüklenecek dosyaları seçebilir, alan sınırı olmadan bilgisayara yedekleyebilir, 50GB boyutunda bir yedeği yarım saatte geri yükler, internete bağlı olmanız gerekmez, tüm yedeklemeleri yedekleme tarihleri ve cihaz modelleriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz.
iOS Veri Aktarma Programı Özellikleri
Yedekleme: iTunes/iCloud olmadan iPhone/iPad/iPod Touch bilgisayara yedekleme (WhatsApp mesajları dahil)
Geri Yükleme: iPhone/iPad yedeğini görüntüleme ve aygıta veya bilgisayara geri yükleme
Yönetme: Sınırlama olmadan içe aktarma, dışa aktarma ve dosyaları silme
Aktarma: Aygıttaki medya dosyalarını iTunes’a veya iTunes’daki medya dosyalarını aygıta aktarma
- Tek tıkla iPhone’dan bilgisayara fotoğraf atma
- iOS veri yönetimi iTunes’dan daha kolaydır (İçe aktarma/dışa aktarma/silme/düzenleme)
- iOS dosyalarını esnek şekilde yedekleme ve geri yükleme
- iTunes senkronizasyonu olmadan bilgisayar ve iOS aygıtı arasında veri aktarımı
- Yeni iPhone 13 serisi ve iOS/iPadOS 15 ile uyumluluk