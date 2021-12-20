UltFone iOS Data Manager, iTunes olmadan iPhone bilgisayara yedekleme/geri yükleme, iPhone bilgisayara fotoğraf atma vb. işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

Erkan Calp - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

UltFone iOS Data Manager, iTunes alternatifi program arayışında olanlar için tavsiyemizdir. iTunes’a ihtiyaç duymadan iPhone’unuzda tüm verileri (fotoğraf, video, müzik, zil sesleri, rehber, uygulamalar…) yedekleyebilir ve geri yükleyebilir, bilgisayardan iPhone’a / iPhone’dan bilgisayara dosya aktarabilir ve yönetebilirsiniz. iTunes hata kodları ile uğraşmadan, iPhone yedekleme/geri yükleme/fotoğraf ve video aktarma işlemlerini yaparsınız.

UltFone iOS Data Manager: iOS Veri Aktarma Programı

iPhone veri aktarma yaparken herhangi bir kısıtlamayla mı karşılaşıyorsunuz? UltFone iOS Data Manager ile sıkıntı yaşamazsınız. iPhone ile bilgisayar arasında dosya aktarımı iTunes’dan daha kolay ve sorunsuzdur. Müzik, fotoğraf, video, WhatsApp mesajları ve ekleri, kişiler ve mesajlar dahil 30’dan fazla dosya türünü destekler. iPhone’u bilgisayara yedeklemek, iPhone’daki dosyaları sınırlama olmaksızın senkronize etmek ve iPhone ile bilgisayar arasında kolayca dosya aktarmak için ideal iTunes alternatifidir.

iPhone Bilgisayara Yedekleme

iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın ve “Backup & Restore”a tıklayın. Ardından varsayılan olarak tüm dosyaların seçildiğini göreceksiniz. Yedeklenecek dosyaları elle de seçebilirsiniz.

“Backup” butonuna tıkladığınızda program iPhone/iPad/iPod Touch’ınızdaki seçili verileri yedeklemeye başlayacaktır.

Yedekleme işleminden sonra yedekleme verileri veya yedekleme listesini görüntüleyebilirsiniz.

iPhone bilgisayara yedekleme tamamlanmıştır! “View Backup Data”ya tıklarsanız yedeklenen tüm dosyalar çıkarılır ve önizleme için görüntüleyebilirsiniz. Yedeklenen dosyaları bilgisayara kaydetmek istiyorsanız “Export to Computer”ı seçin ve istediğiniz konumu seçerek OK’a tıklayın.

iPhone Geri Yükleme

iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın ve sol atta “To view or restore previous backup files”a tıklayın.

Program hem iTunes hem de UltFone iOS Data Manager ile oluşturduğunuz yedekleme dosyalarını gösterir. Geri yüklemek istediğiniz önceki bir yedeği seçin ve “View”a tıklayın.

UltFone iOS Data Manager, seçilen yedeklemeden tüm dosyaları çıkarır. Geri yüklemek istediğiniz verileri sein ve “Restore to Device” (Cihaza Geri Yükle” veya “Export to Computer” (Bilgisayara Aktar) seçeneğine tıklayın.

Veriler cihazınıza geri yüklenirken sabırlı olun.

iPhone Bilgisayara Fotoğraf Atma

UltFone iOS Data Manager ile fotoğrafları, videoları, zil seslerini, kişileri, yer imlerini içe/dışa aktarabilir, uygulamaları kaldırabilir, rehbere çift kaydedilen kişileri düzenleyebilirsiniz. iPhone’unuzdaki fotoğrafları bilgisayara atmak için “Export” butonuna tıklayın ve dosyaların kaydedileceği konumu seçin. HEIC/Live fotoğraflar ve HEVC videolar için dışa aktarma ayarı tanımlayabilirsiniz. iPhone bilgisayara fotoğraf atmak için sadece cihazınızı bilgisayara bağlayın, cihazınızdaki tüm fotoğraf ve videolar bilgisayarınıza aktarılacak ve onları sakladığınız klasöre kaydedilecektir.