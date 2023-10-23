Warhammer 40,000: Dawn of War
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- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 34.18 GB
- Üretici Relic Entertainment
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Warhammer 40,000: Dawn of War ile benzersiz bir strateji oyunu sizleri bekliyor. 41. milenyuma kendinizi hazırlayın ve ordularınızı yönetmeye başlayın.
Relic Entertainment tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Warhammer 40,000: Dawn of War 2006 yılında yayınlandı. PC oyuncularının bayılacağı bir RTS (gerçek zamanlı strateji) olan bu yapım aynı zamanda Warhammer 40K dünyasına girmek için de ideal bir yapım.
Hayranlar tarafından en iyi Warhammer 40,000 oyunlarından biri olarak gösterilen Dawn of War, oynanışı ve derinliği ile bizlere sağlam bir oyun deneyimi vadediyor.
Çıkışından sonra Winter Assault, Dark Crusade ve Soulstorm gibi genişleme paketlerine de kavuşan Dawn of War içerik bakımından çok zengin bir strateji oyunudur.
En İyi Savaş Oyunları
İnsanlık var olduğundan bugüne birçok savaş meydana geldi. Bu savaşlar arkalarında birçok iz bıraktı. Savaşların ardından birçok kitap, film ve oyunda beraberinde geldi.
Warhammer 40,000: Dawn of War İndir
Siz de hemen Warhammer 40,000: Dawn of War indirin ve galaksiler boyu süren bu savaşta yerinizi alın. Warhammer 40K’in karanlık dünyasına dalın ve durmadan savaşın.
Warhammer 40,000: Dawn of War Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP ya da 2000
- İşlemci: 2.0 Ghz Intel Pentium 4, AMD Athlon XP veya eşdeğer işlemci
- Bellek: 512 MB RAM
- Ekran Kartı: 64 MB DirectX 9.0c uyumlu AGP ekran kartı
- DirectX: Microsoft DirectX 9.0c
- Depolama: 3,5 GB sıkıştırılmamış boş sabit disk alanı
Benzersiz bir RTS tecrübesi
Seslendirmeler ve atmosfer şahane
Yılların eskitemediği bir klasik
Uzun vadeli oynanış süresi
Pek çok DLC ile zenginleştirilmiş yapım
Çözünürlük seçenekleri günümüz sistemleri ile uyumlu değil (1080P, 2K, 4K vs.)