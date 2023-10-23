Warhammer 40,000: Dawn of War ile benzersiz bir strateji oyunu sizleri bekliyor. 41. milenyuma kendinizi hazırlayın ve ordularınızı yönetmeye başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Relic Entertainment tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Warhammer 40,000: Dawn of War 2006 yılında yayınlandı. PC oyuncularının bayılacağı bir RTS (gerçek zamanlı strateji) olan bu yapım aynı zamanda Warhammer 40K dünyasına girmek için de ideal bir yapım.

Hayranlar tarafından en iyi Warhammer 40,000 oyunlarından biri olarak gösterilen Dawn of War, oynanışı ve derinliği ile bizlere sağlam bir oyun deneyimi vadediyor.

Çıkışından sonra Winter Assault, Dark Crusade ve Soulstorm gibi genişleme paketlerine de kavuşan Dawn of War içerik bakımından çok zengin bir strateji oyunudur.

Warhammer 40,000: Dawn of War İndir

Siz de hemen Warhammer 40,000: Dawn of War indirin ve galaksiler boyu süren bu savaşta yerinizi alın. Warhammer 40K’in karanlık dünyasına dalın ve durmadan savaşın.

Warhammer 40,000: Dawn of War Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Microsoft Windows XP ya da 2000

: Microsoft Windows XP ya da 2000 İşlemci : 2.0 Ghz Intel Pentium 4, AMD Athlon XP veya eşdeğer işlemci

: 2.0 Ghz Intel Pentium 4, AMD Athlon XP veya eşdeğer işlemci Bellek : 512 MB RAM

: 512 MB RAM Ekran Kartı : 64 MB DirectX 9.0c uyumlu AGP ekran kartı

: 64 MB DirectX 9.0c uyumlu AGP ekran kartı DirectX : Microsoft DirectX 9.0c

: Microsoft DirectX 9.0c Depolama: 3,5 GB sıkıştırılmamış boş sabit disk alanı