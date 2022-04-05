Windows Server 2012
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 17,272
- DOSYA BOYUTU 3481.60 MB
- Üretici Microsoft
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Windows Server 2012, Microsoft tarafından kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen yeni Windows sürümüdür.
Windows Server 2012, tüm dünyada şirketler, işletmeler, veri merkezleri ve daha pek çok kurumun ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları Windows sürümünün yeni versiyonudur. Oldukça güvenli bir yapıya sahip olan Windows Server 2012, aldığı güncellemeler ile de daha stabil bir yapıya kavuştu. Microsoft tarafından kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için yayınlanan Windows Server 2012 kullanıcıları bir adım daha öteye taşıyarak kaliteli bir hizmet almalarını sağlayacak.
Windows Server 2012, bilinen herşeyi sizler için bir adım öteye taşıyarak, tek bir çoklu sunucu platformu üzerinden bulut entegrasyonu sayesinde diğer sunuculara ulaşmanızı sağlayacak.
Windows Server 2012 ile esnek ve modern bir iş modeli kullanıcılarını bekliyor olacak.
Windows Server 2012 Sistem Gereksinimleri
- En az: 1.4 GHz 64-Bit işlemci
- En az: 512 MB RAM
- En az: 32 GB boş disk alanı
- DVD sürücü
- Super VGA (800x600) veya daha yüksek çözünürlüklü bir monitör
- Klavye ve Microsoft Fare
- İnternet bağlantısı