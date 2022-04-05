Windows Server 2012, Microsoft tarafından kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen yeni Windows sürümüdür.

Can Çevrim - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows Server 2012, tüm dünyada şirketler, işletmeler, veri merkezleri ve daha pek çok kurumun ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları Windows sürümünün yeni versiyonudur. Oldukça güvenli bir yapıya sahip olan Windows Server 2012, aldığı güncellemeler ile de daha stabil bir yapıya kavuştu. Microsoft tarafından kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için yayınlanan Windows Server 2012 kullanıcıları bir adım daha öteye taşıyarak kaliteli bir hizmet almalarını sağlayacak.

Windows Server 2012, bilinen herşeyi sizler için bir adım öteye taşıyarak, tek bir çoklu sunucu platformu üzerinden bulut entegrasyonu sayesinde diğer sunuculara ulaşmanızı sağlayacak.

Windows Server 2012 ile esnek ve modern bir iş modeli kullanıcılarını bekliyor olacak.

Windows Server 2012 Sistem Gereksinimleri