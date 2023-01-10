YOWhatsApp APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 173,594
- DOSYA BOYUTU 61.00 MB
- Üretici Yousaf Al Basha
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YOWhatsApp APK, WhatsApp Plus gibi alternatif özellikler sunan mesajlaşma uygulamasıdır.
YOWhatsApp APK olarak indirilebilen WhatsApp Plus, GBWhatsApp gibi gelişmiş özellikler sunan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp’ta bulamayacağınız gelişmiş ve benzersiz özelliklere sahip WhatsApp modu da diyebilirim. İster aynı telefonda birden fazla WhatsApp kullanmak isteyen bir kullanıcı olun, ister WhatsApp’a benzer ancak daha gelişmiş bir uygulama arayan bir kullanıcı olun, YOWhatsApp’i denemelisiniz. YOWhatsApp son sürüm Tamindir üzerinden indirebilirsiniz. En iyi WhatsApp modlarından YOWhatsApp, tüm Android telefonlarda çalışmaktadır.
YOWhatsApp uygulamasının Facebook ile ilişkisi yoktur, üçüncü parti kişilerce geliştirilmiş moddur. Resmi olmayan WhatsApp uygulamaları güvenlik zaafiyetine neden olabilir. İndirirken ve kullanırken sorumluluk kullanıcıya aittir, Tamindir ve editörleri sorumluluk kabul etmez. Ayrıca WhatsApp modlarını kullanmaya başlamadan önce verilerinizi yedeklemeniz tavsiye edilir.
YOWhatsApp APK İndir - Son Sürüm
YOWhatsApp APK (YOWA APK), şu anda internetten indirebileceğiniz en iyi WhatsApp mod uygulamalarından biri. WhatsApp benzeri bir uygulama veya WhatsApp’in modlanmış bir sürümünü arıyorsanız YOWhatsApp’i indirmelisiniz. Uygulama, Yousef Al Basha tarafından geliştirilen Yousef Al Basha YoWhatsApp olarak da adlandırılır. Çevrimiçi durumu gizleme, mavi işaret (mesajı okuma), özelleştirilebilir temalar, simgeler, gizlilik modları ve daha pek çok özelliği kullanabileceğiniz YOWhatsApp, her 2-3 ayda bir yeni güncelleme alıyor. Tamindir’den her zaman YOWhatsApp son sürümü indirebilirsiniz.
- Telefona Dokunmadan Kayıt Yapın: Ses simgesine dokunma zahmetine girmeden sesinizi kaydetmeyi sürdürmek için kaydedene dek Kayıt butonuna dokunun ve yukarı kaydırın.
- Arama engelleyici: YOWhatsApp son sürüm ile WhatsApp aramalarını engelleyebilir veya sizi WhatsApp üzerinden kimlerin arayabileceğini seçebilirsiniz.
- Ana ekran duvar kağıdı ayarlama: Sohbet ekranındaki duvar kağıdını zaten ayarlayabiliyorsunuz; artık WhatsApp ana ekranındaki duvar kağıdını da ayarlayabilirsiniz.
- Temalar: WhatsApp Messenger’ın varsayılan düzeninden ve temasından sıkıldıysanız, YoWA 2021 sürümünü indirmelisiniz. WhatsApp’ı özelleştirmek istiyorsanız, Android için YoWhatsApp’ı kullanabilirsiniz. Her yeni güncellemede yeni temalar eklenmektedir.
- Gizlilik seçenekleri: YOWhatsApp Android’i kullanarak çevrimiçi durumu, mavi tiki (mesaj okundu), kayıt durumunu, çift tik ve daha fazlasını gizleyebilirsiniz.
- Anti-Ban (Ban kaldırma): Yo WhatsApp Messenger bir anti-ban uygulamasıdır; bu nedenle hesabınızın yasaklanması konusunda endişelenmeyin. Herhangi bir sınırlama olmaksızın mesaj gönderebilirsiniz.
- Uygulama kilidi: Herhangi bir Android uygulama kilitleme (şifreleme) programına ihtiyacınız yoktur; Yo WA, WhatsApp mesajlarınızı PIN veya parola ile koruyabilmenizi sağlayan yerleşik uygulama kilitleyici ile gelir.
- Anonim mesajlaşma: WhatsApp’ta numarası olmayan birine mesaj göndermekle ilgili bir sınırlama vardır. YoWhatsApp’ta kişinin numarasını telefonunuza kaydetmeden mesaj gönderebilirsiniz.
- Medya paylaşımı: YoWhatsApp ile herhangi bir sınırlama olmaksızın yüksek kaliteli fotoğraflar gönderebilir, 700MB’a kadar videolar gönderebilirsiniz.