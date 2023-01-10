YOWhatsApp APK, WhatsApp Plus gibi alternatif özellikler sunan mesajlaşma uygulamasıdır.

Erkan Calp - 53 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

YOWhatsApp APK olarak indirilebilen WhatsApp Plus, GBWhatsApp gibi gelişmiş özellikler sunan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp’ta bulamayacağınız gelişmiş ve benzersiz özelliklere sahip WhatsApp modu da diyebilirim. İster aynı telefonda birden fazla WhatsApp kullanmak isteyen bir kullanıcı olun, ister WhatsApp’a benzer ancak daha gelişmiş bir uygulama arayan bir kullanıcı olun, YOWhatsApp’i denemelisiniz. YOWhatsApp son sürüm Tamindir üzerinden indirebilirsiniz. En iyi WhatsApp modlarından YOWhatsApp, tüm Android telefonlarda çalışmaktadır.

YOWhatsApp uygulamasının Facebook ile ilişkisi yoktur, üçüncü parti kişilerce geliştirilmiş moddur. Resmi olmayan WhatsApp uygulamaları güvenlik zaafiyetine neden olabilir. İndirirken ve kullanırken sorumluluk kullanıcıya aittir, Tamindir ve editörleri sorumluluk kabul etmez. Ayrıca WhatsApp modlarını kullanmaya başlamadan önce verilerinizi yedeklemeniz tavsiye edilir.

YOWhatsApp APK İndir - Son Sürüm

YOWhatsApp APK (YOWA APK), şu anda internetten indirebileceğiniz en iyi WhatsApp mod uygulamalarından biri. WhatsApp benzeri bir uygulama veya WhatsApp’in modlanmış bir sürümünü arıyorsanız YOWhatsApp’i indirmelisiniz. Uygulama, Yousef Al Basha tarafından geliştirilen Yousef Al Basha YoWhatsApp olarak da adlandırılır. Çevrimiçi durumu gizleme, mavi işaret (mesajı okuma), özelleştirilebilir temalar, simgeler, gizlilik modları ve daha pek çok özelliği kullanabileceğiniz YOWhatsApp, her 2-3 ayda bir yeni güncelleme alıyor. Tamindir’den her zaman YOWhatsApp son sürümü indirebilirsiniz.