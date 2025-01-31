Yurtiçi Kargo uygulamasıyla kargo işlemlerinizi takip edebilir ve özel kampanyalardan yararlanabilirsiniz.

Yeşim Halıcı - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yurtiçi Kargo'nun Android için hazırladığı uygulamayla hem kargo işlemlerini yapabilir hem de özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Eski, yeni tüm gönderilerinizi takip edebileceğiniz uygulamayla özel kampanya ve duyurulardan da haberdar olabiliyorsunuz.

Harita üzerinde konum bilgisi, şubelerin iletişim bilgileri ve hizmetlerle ilgili bilgilere erişebildiğiniz servis sayesinde kargonuzun bulunduğunuza yerden alınması için talepte de bulunabilirsiniz. Ayrıca size en yakın şube için kroki çizdirerek kolay ulaşım sağlarsınız.

Yurtiçi Kargo İndir

Yurtiçi Kargo aracıyla gönderdiğiniz kargonun nerede olduğunu, teslim edildiyse kime, ne zaman teslim edildiğini de uygulamayla sorgulatabilirsiniz. Kargo fiyatlarıyla ilgili tahmini bilgiler de alabileceğiniz uygulama aracılığıyla şube bilgilerini SMS yoluyla istediklerinize iletebilirsiniz.

Yurtiçi Kargo'da, göndermek istediğiniz kargonuz için merkezlere gitmenize gerek kalmadan, kurye talebinde bulunabilir ve kargonuzu evinizden veya ofisinizden teslim edebilirsiniz. Belirlediğiniz adresinizden istediğiniz bir tarihe kurye talebi oluşturun ve zahmetsiz bir şekilde kuryenin kargonuzu almasını bekleyin.

Yurtiçi ve yurtdışı kargoları takip etmek artık çok kolay. Kargonuzun AWB kodunu sisteme girerek, kargonuzu en iyi şekilde takip edebilir ve hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz. Siz de Yurtiçi Kargo indirin ve kargolarınızı bu resmi uygulama sayesinde takip edin.