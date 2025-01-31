Yurtiçi Kargo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,038
- DOSYA BOYUTU 22 MB
- Üretici Yurtiçi Kargo
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Yurtiçi Kargo uygulamasıyla kargo işlemlerinizi takip edebilir ve özel kampanyalardan yararlanabilirsiniz.
Yurtiçi Kargo'nun Android için hazırladığı uygulamayla hem kargo işlemlerini yapabilir hem de özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Eski, yeni tüm gönderilerinizi takip edebileceğiniz uygulamayla özel kampanya ve duyurulardan da haberdar olabiliyorsunuz.
Harita üzerinde konum bilgisi, şubelerin iletişim bilgileri ve hizmetlerle ilgili bilgilere erişebildiğiniz servis sayesinde kargonuzun bulunduğunuza yerden alınması için talepte de bulunabilirsiniz. Ayrıca size en yakın şube için kroki çizdirerek kolay ulaşım sağlarsınız.
Kargo Takibi Yapabileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalar
Gönderdiğiniz ya da beklediğiniz kargoların anlık takibini yapabileceğiniz en iyi mobil uygulamaları sıraladık.
Yurtiçi Kargo İndir
Yurtiçi Kargo aracıyla gönderdiğiniz kargonun nerede olduğunu, teslim edildiyse kime, ne zaman teslim edildiğini de uygulamayla sorgulatabilirsiniz. Kargo fiyatlarıyla ilgili tahmini bilgiler de alabileceğiniz uygulama aracılığıyla şube bilgilerini SMS yoluyla istediklerinize iletebilirsiniz.
Yurtiçi Kargo'da, göndermek istediğiniz kargonuz için merkezlere gitmenize gerek kalmadan, kurye talebinde bulunabilir ve kargonuzu evinizden veya ofisinizden teslim edebilirsiniz. Belirlediğiniz adresinizden istediğiniz bir tarihe kurye talebi oluşturun ve zahmetsiz bir şekilde kuryenin kargonuzu almasını bekleyin.
Yurtiçi ve yurtdışı kargoları takip etmek artık çok kolay. Kargonuzun AWB kodunu sisteme girerek, kargonuzu en iyi şekilde takip edebilir ve hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz. Siz de Yurtiçi Kargo indirin ve kargolarınızı bu resmi uygulama sayesinde takip edin.
Yurtiçi Kargo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 593
- DOSYA BOYUTU 62 MB
- Üretici Yurtiçi Kargo
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Yurtiçi kargo gönderilerinizi kolayca gerçekleştirebileceğiniz bir iOS uygulamasıdır.
iOS işletim sistemli akıllı telefon sahipleri kargo göndermek istediklerinde kullanabilecekleri bir uygulamaya artık sahipler. Yurtiçi Kargo’nun resmi iOS uygulaması olan bu uygulama sayesinde pek çok işlemi sadece telefonunuzu ve uygulamayı kullanarak gerçekleştirmek mümkün.
Gönderi yapmak istediğinizde kargonuzun adresinizden alınması için çağrı yapabileceğiniz gibi harita üzerinde tüm şubeleri ve bilgilerini kolayca görebiliyorsunuz. Ayrıca gelen veya giden kargonuz varsa anlık olarak kolayca takip edebiliyor ve kargonuzun yeri hakkında bilgi edinebiliyorsunuz.
Yurtiçi Kargo uygulamasının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Canlı kargo takibi
- Kurye çağırma ve kargo gönderme
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kargo takip aşamalarını görüntüleme
- Uygulama içi özel kampanyalar
- Kargo fiyat hesaplama
- Şube sorgulama
Bu detayların yanında kargonuzun detaylarına göre ücret hesaplama kısmı da unutulmamış. Böylece sürprizlerle karşılaşmıyorsunuz ve ne kadar ücret ödeyeceğinizi aşağı yukarı biliyor hale geliyorsunuz.
Yurtiçi Kargo İndir
Uygulama içerisindeki en iyi özelliklerden birisi, kargo gönderimleriniz için kurye çağırmaktır. Gönderim yapmak istediğiniz bir kargonuz için bayiiye gitmeden işlemlerinizi halledebilir ve zahmetsizce kargonuzu kuryeye teslim edebilirsiniz.
Siz de Yurtiçi Kargo indirin ve iOS cihazlarınızda kapsamlı bir kargo takip uygulaması deneyimleyin!