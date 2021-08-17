Zemana Antivirus 2021, casus yazılımları engelleyen, webde güvenliğinizi sağlayan ücretsiz Android antivirüs uygulaması.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zemana Antivirus, Android telefon kullanıcıları için geliştirilmiş gelişmiş antivirüs uygulamasıdır. Casus yazılımları engelleme ve internet güvenliği uygulaması Zemana Antivirus 2021 son sürümü Tamindir üzerinden akıllı telefonunuza yükleyebilir, mobil cihazınızı zararlı yazılımlar, virüsler, keyloggerlar, trojanlar ve diğer çevrimiçi tehditlere karşı gerçek zamanlı koruma altına alabilirsiniz. Android uygulama ve oyunları ister Google Play’den ister APK indirme sitelerinden yüklüyor olun, Android cihazlar için en hızlı ve etkili güvenlik programı Zemana Antivirus telefonunuzda olmalı.

Zemana Antivirus İndir

Yeni Android telefon kullanıcılarının da rahatlıkla kullanabileceği son derece sade ve modern arayüze sahip olan Zemana Antivirus, 1 numaralı antivirüs test kurumu AVTEST tarafından test edilmiş ve onaylanmış, üstelik ücretsiz indirip kullanabileceğiniz bir antivirüs uygulaması. Ücretsiz olmasına karşın 5 kat daha hızlı tarama, reklam yazılımlarını kaldırma, kötü amaçlı yazılımları ve web sitelerini engelleme, keyloggerları algılama ve daha birçok güzel özelliğe sahip olmasıyla dikkat çeken Android uygulaması, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Web Koruma Özelliği: Sizi kötü amaçlı web sitelerinden korur.

Gerçek Zamanlı Koruma: Yeni yüklenen uygulamaları otomatik olarak tarar. Elle tarama işlemi başlatmanıza gerek kalmaz. Android telefonunuz virüs, kötü amaçlı yazılım, truva atı, casus yazılım, reklam yazılımı, keylogger ve diğer güvenlik tehditlerine karşı 7/24 korur.

Otomatik Veri Tabanı Güncellemesi: En yeni güvenlik tehditlerinden korunmanız için Android telefonunuzun güncel tehdit veritabanıyla senkronize kalmasını sağlar.

Anti-Keylogger Koruması: Yazdığınız her şeyi takip edebilen kötü amaçlı klavye uygulamalarını, parola yöneticilerini ve kötü amaçlı SMS uygulamalarını algılar ve engeller.

7/24 Teknik Destek: Endişelenmeyin. Temizleyemediğiniz bir tehditle karşılaşırsanız Zemana ekibi Android cihazınıza bağlanır ve kötü amaçlı yazılımı elle temizler.

Antivirüs Temizleyici: Yepyeni Bulut Tarayıcı ile Android cihazınızı virüslerden uzak tutar.

Zemana Antivirüs ve Güvenlik programı ücretsiz olarak indirilebilir. Android telefonlar için en hızlı ve etkili antivirüs taraması gerçekleştiren Zemana, Antivirüs, üst düzey koruma isteyen kullanıcılar için ek özellikler içeren premium seçeneği de sunar.