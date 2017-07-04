Instagram'dan Sahte Takipçiler ile Ünlenenlere Sert Önlemler

Instagram, fazla takipçisi olan ve bu hesapları kitleleri etkilemenin yeni bir yolu olarak sunanları sonunda fark etti. Şirket, spam mesajlar ve diğer yollarla sürekli reklam pazarlayan bu kullanıcılara karşı harekete geçti.

Son birkaç haftadır, Instagram'ın Topluluk Kurallarını ve Kullanım Şartlarını ihlal eden Instagress, InstaPlus ve PeerBoost gibi üçüncü taraf internet siteleri ve uygulamaları kapatılmıştı. Takipçi, beğeni ve yorum satın alma işini tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçen Instagram, bunun masumane kullanımında bugüne kadar sıkıntı görmezken, artık sahte takipçilerin reklam pazarında kullanılmaya başlamasıyla olaya el attı.

Reklam içeren gönderilere "Muhteşem!", "Kalp" ve "Çok sevdim" gibi yorumlar atılmasını sağlayan bu servislerin, reklamları organik hit alıyormuş gibi gösterip, daha fazla kişiye ulaşmalarını sağlaması sebebiyle harekete geçen Instagram, diğer kullanıcılarının bu yorumlar sebebiyle yanılmasını istemediği için böylesine bir karar aldığı da iddia edildi.

Sahte fenomen olarak tanımlanan ve binlerce takipçisini kapatılan servisler yoluyla kazanan bu kişilerin, takipçi sayıları sebebiyle aldıkları reklamları ve bunları başka kişilere ulaştırmalarını engelleyen Instagram, bu yolla takip kazanan hesapları da engellemeye başlayacağını da söyledi.

Sosyal medya devinin bir sonraki hedefinin de çok fazla hashtag kullananlar olduğu da söylenenler arasındaydı. Başka kullanıcıların, keşfet kısmında görünmek için olur olmadık etiketler kullanan ve bunu gerçek manada abartanların üzerine gidecek olan Instagram, gereksiz hashtag kullananların görüntülenme sayılarını düşürecek.

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