Add Text to Photos uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan fotoğraflarınıza birbirinden şık yazılar ekleyebilirsiniz.

Çektiğiniz fotoğrafları ilgi çekici hale getirmek için kullanabileceğiniz Add Text to Photos uygulaması, birbirinden şık yazı tipiyle birlikte birbirinden hoş filtre ve efekti sizlere sunuyor. 200’den fazla yazı tipi sunan Add Text to Photos uygulamasında metin rengi değiştirme, kontur rengi değiştirme, metne gölge uygulama, gölge rengi değiştirme ve metin opaklığını ayarlama gibi seçenekleri de kullanabiliyorsunuz.

Çalışmalarınıza gölge ekleme seçeneği de sunan Add Text to Photos uygulamasında fotoğraf kırpma, döndürme ve çevirme gibi araçları da kullanabilirsiniz. 40’tan fazla filtre ve efekt seçenekleri de sunan Add Text to Photos uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri