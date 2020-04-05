Spor giyim ve ayakkabı ürünlerinde Adidas’ı tercih ediyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza Adidas uygulamasını indirebilirsiniz.

Her yaşa hitap eden spor ürünleri yelpazesine sahip olan Adidas, alışverişlerinizi kolaylaştıracak mobil uygulamasını sizlere sunuyor. Sezonun trend ürünlerini inceleyebileceğiniz ve en yeni ürünlerden anında haberdar olarak sipariş verebileceğiniz uygulamada renk, beden, numara gibi seçimleri yaptıktan sonra kısa süre içerisinde siparişinizi tamamlayabiliyorsunuz.

Detaylı ürün fotoğraflarıyla ürünleri yakından inceleme fırsatı sunan uygulamada, sevdiğiniz ürünler indirime girdiğinde bildirim alabilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Özel fırsatlar, hediyeler, ödüller ve ekipmanlara özel erişim hakkı kazanabileceğiniz Adidas uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek güvenli bir şekilde sipariş verebilir, siparişinizin durumunu anlık olarak takip edebilirsiniz.