İster pazarlama materyalleri, web siteleri, simgeler, kullanıcı arayüzü tasarımı için grafikler üzerinde çalışıyor olun, isterse de havalı konsept sanatı oluşturmayı seviyor olun, Affinity Designer çalışma şeklinizde devrim yaratacaktır. Profesyonel grafik tasarım yazılımınızdan beklediğiniz her şey bu uygulamada.

Affinity Designer, dünyanın önde gelen tasarımcılarının bir araya getirdiği ve Apple Design Ödüllü teknolojisini temel alan, Google için Affinity Designer, olağanüstü uygulamasının tüm gücünü ve hassasiyetini göz önünde bulunduruyor ve çarpıcı bir sürükleyici deneyime dönüştürüyor.

Profesyonel CMYK, LAB, RGB ve Gri Tonlamalı renkli modelleri barındıran uygulamada kanal düzenleme başına tam 16 bit yer alıyor. Ayrıca hayal kırıklığına uğramayan tasarım için araçlar ve düzenleme modları arasında sorunsuz geçiş yapabiliyorsunuz.

Not: Affinity Designer uygulaması yalnızca iPad Pro, iPad Air 2 ve 2017 model iPad'leri destekler. Uygulamayı iPhone üzerinde kullanamazsınız.