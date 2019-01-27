iOS cihazlarınıza indireceğiniz Bitki Koruma Ürünleri uygulaması ile meyve, sebze ve diğer bitkilerinizi zararlı organizmalardan koruyabileceğiniz ürünlere ulaşabilirsiniz.

Tarla ve bahçe işiyle uğraşanların ilgiyle kullanacağını düşündüğüm Bitki Koruma Ürünleri uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın veri tabanındaki bilgilere doğrudan ulaşabilme imkanı sunuyor. Tarla ve bahçelerinizdeki ürünlerinize zarar verebilen organizmalardan kurtulmanız için gereken ilaçları öğrenebileceğiniz Bitki Koruma Ürünleri uygulamasında, ilgili ilacın ruhsat adını, formulasyonunu, hasat süresini ve uygulanması gereken dozajı da görebilirsiniz.