Bitki Koruma Ürünleri uygulamasında, bitkilerinize zarar veren organizmalara karşı kullanabileceğiniz ilaçları öğrenebilirsiniz.
iOS cihazlarınıza indireceğiniz Bitki Koruma Ürünleri uygulaması ile meyve, sebze ve diğer bitkilerinizi zararlı organizmalardan koruyabileceğiniz ürünlere ulaşabilirsiniz.
Tarla ve bahçe işiyle uğraşanların ilgiyle kullanacağını düşündüğüm Bitki Koruma Ürünleri uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın veri tabanındaki bilgilere doğrudan ulaşabilme imkanı sunuyor. Tarla ve bahçelerinizdeki ürünlerinize zarar verebilen organizmalardan kurtulmanız için gereken ilaçları öğrenebileceğiniz Bitki Koruma Ürünleri uygulamasında, ilgili ilacın ruhsat adını, formulasyonunu, hasat süresini ve uygulanması gereken dozajı da görebilirsiniz.
Bitkilerinizi korumak için kullanabileceğiniz ürünlere ait kullanım bilgilerinin yanında, aktif madde, zararlı organizmalar, bitkiler ve mrl oranları gibi bölümlere de erişim sağlayabileceğiniz Bitki Koruma Ürünleri uygulamasında, tüm verilere çevrimdışı olarak da erişebilirsiniz. Eğer siz de bitkilerinizi korumak ve verimli bir hasat gerçekleştirmek istiyorsanız, Bitki Koruma Ürünleri uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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