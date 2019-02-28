ca-mera uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan sıra dışı fotoğraflar çekebilirsiniz.

Gerçek zamanlı efektlere sahip kamera uygulamalarından biri olan ca-mera, benzer uygulamalardan çok farklı bir yöntemle çalışıyor ve harika fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Uygulamayı ilk başlattığınızda siyah-beyaz ve piksellerden oluşan bir görüntüyle karşılaşacağınız ca-mera uygulamasının çalışma prensibi ise Stephen Wolfram’ın Kural 126 isimli temel hücresel otomat üzerine kurulmuş.

Uygulamanın alt kısmında bulunan butonlar ile çözünürlük, parlaklık hassasiyeti, yön ve hücresel otomata uygunluk gibi değerleri değiştirerek çok farklı fotoğraf çalışmaları elde edebiliyorsunuz. Ön ve arka kameraların her ikisiyle de kullanabileceğiniz ca-mera uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, sıra dışı özgünlükte fotoğraflar çekebilirsiniz.