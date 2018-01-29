Calculator Infinity uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızda oldukça gelişmiş bir hesap makinesini sizlere sunuyor.

iPhone ve iPad cihazlarınızda önceden yüklenmiş olarak gelen hesap makinesi, sadece temel matematik işlemlerini gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. İş için veya derslerinizde kullanmak için daha gelişmiş bir hesap makinesine ihtiyacınız varsa, Calculator Infinity uygulamasıyla zorlu Matematik denklemlerinin bile üstesinden gelebilirsiniz. Bilimsel hesap makinelerinde sunulan fonksiyonların tamamını bulabileceğiniz uygulamada işlemleri geri alma ve tekrarlama fonksiyonlarını da kullanabiliyorsunuz.