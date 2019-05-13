CarrefourSA Online Market uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan online market alışverişi deneyimi sunuyor.

Online market alışverişi platformları arasında yerini alan CarrefourSA, artık akıllı telefon ve bilgisayarlarınız üzerinden market alışverişine olanak tanıyor. Et-tavuk, meyve-sebze, içecek, kahvaltılık, gıda, şekerleme, temizlik, kişisel bakım ve elektronik gibi kategorilerde binlerce çeşit ürün seçeneği sunan uygulamada, satın almak istediğiniz ürünü adet veya kilo olarak belirterek sepetinize ekleyebiliyorsunuz.

Siparişlerinizi özenle seçen ve hazırlayan personeller, özel soğutmalı araçlarla seçtiğiniz ürünleri kapınıza kadar getiriyor ve markette zaman kaybetmeden ihtiyaçlarınızı gidermenize olanak tanıyor. Online ödeme, kapıda nakit veya kredi kartıyla ödeme gibi seçenekler sunan CarrefourSA Online Market uygulamasında, teslimat bölgelerinin dışında kalan bölgelerde ise anlaşmalı kargolar ile siparişleriniz teslim ediliyor. Bu siparişlerde soğuk zincir ürünleri ne yazık ki gönderilemiyor. Eğer siz de markette zaman kaybetmeden ve yorulmadan alışveriş yapmak istiyorsanız, CarrefourSA Online Market uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.