Çeşitli şekillere sahip onlarca blok yığını arasından eşleştirmeler yaparak yapboz parçaları toplayabileceğiniz ve yapbozu tamamlayarak gizli resimleri açığa çıkartabileceğiniz Cats Atelier, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafiklerle donatılmış bu oyunda amaç, aynı renge ve şekle sahip eşleştirme bloklarını yan yana veya alt alta getirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve yapbozun kaybolan tüm parçalarını toplamaktır. En az 3 aynı renkte ve şekildeki bloğu birleştirerek blok yığınlarını eritebilir ve eşleştirmeleri bitirebilirsiniz. Bu sayede ihtiyacınız olan yapboz parçalarına sahip olabilir ve eksik parçaları yerlerine koyarak yapbozdaki resmi belirginleştirebilirsiniz.

Oyunda birbirinden zor onlarca eşleştirme bölümü ve kayıp parçalarını tamamlayarak yapmanız gereken birçok yapboz bulunmaktadır. Aynı şekle sahip blokları eşleştirerek puan toplayabilir ve seviye atlayarak yeni bulmacaların kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Cats Atelier, ücretsiz olarak hizmet veren eşsiz bir oyundur.