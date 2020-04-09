Conceptis Link-a-Pix oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Zorlu pixel oyunlarından biri olan Conceptis Link-a-Pix oyunu bir Japon mucizesi olarak karşımıza çıkıyor. Zihinsel uyarıcıları harekete geçiren; mantık sanat ve eğlenceyi karıştırarak oyunseverlere sunuyor.

Her bulmacada olduğu gibi çeşitli yerlerde ipucu çiftlerini barındıran bir ızgara vardır. Karelerin dağınık olarak tabloda yerleştiği oyunda alacağınız sayı birbirine bir yolla bağlanmış olan karelerin ipuçlarına eşittir. Bu yolları boyayarak gizli resmi ortaya çıkarmalısınız. Kolay seviyeden başlayarak en zor seviyeye kadar çeşitli bölümler bulunmaktadır. Kendinizi deneyin veen iyisi olun. Oyunu oynarken hem eğlenip hem de bilişsel becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Oynanış kolaylığı nedeniyle de birçok oyuncuyu kendine çekmektedir. Kaliteli vakit geçirerek oyunlarda ustalaşmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Eğlenceği doruklarda yaşamak istiyorsanız siz de oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.