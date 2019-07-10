Dr. Mario World, Nintendo tarafından geliştirilen eşleştirmeye dayalı mobil bulmaca oyunu. Super Mario Run oyunundan tür ve oynanış olarak farklı olan yapımda Doktor Mario ve arkadaşlarıyla virüsleri ortadan kaldırıyorsunuz. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan bulmaca oyunu, retro görselleri ile nostalji yaşatıyor.

Nintendo’nun iOS platformunda indirme ve yorum rekoru kıran birçok oyunu bulunuyor. Fire Emblem Heroes, Dragalia Lost, Animal Crossing, Super Mario Run şimdi de Dr. Mario World. iPhone / iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz yeni Nintendo oyununda Mario baş karakter ve doktor olarak karşımızda. Oyunda renkli kapsülleri virüslerin yanlarına yerleştirerek ölmelerini sağlıyorsunuz. Her virüsü öldüren kapsül farklı ve sınırlı sayıda kapsülünüz var. Dolayısıyla kapsülleri yerleştirirken düşünmeniz gerekiyor. Aşama modunda oynarsanız canınız bir süre sonra tükeniyor, arkadaşlarınızla can alışverişine girmeden devam edemiyorsunuz. Karşı karşıya modda canınızdan harcamadan arkadaşlarınızla/diğer oyuncularla birebir oynuyorsunuz.

Dr. Mario World Özellikleri