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Enlight Videoleap 1.1.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Fotoğraf ve Video
  4. Enlight Videoleap - iPhone ve iPad İçin Video Düzenleme Uygulaması

Enlight Videoleap

1.1.1
ios
Enlight Videoleap
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

Yaratabileceğiniz videolara inanamayacaksınız!

Enlight Videoleap, iPhone ve iPad kullanıcıları için özel olarak geliştirilmiş video düzenleme uygulaması. iOS platformundaki ücretsiz video düzenleyiciler arasında açık ara en iyisi diyebilirim. Apple’ın kendi video düzenleme programı iMovie’den bile iyi; çok daha gelişmiş bir uygulama karşımızda.

iOS platformunda en beğenilen fotoğraf düzenleme uygulamalarından Enlight’ın geliştiricileri yine harika bir iş çıkarmış. Enlight Videoleap adıyla sadece iOS cihaz kullanıcıları için çıkış yapan video düzenleyici, hem profesyonellere hem de amatörlere hitap ediyor. Profesyonel kişiler için en üst düzey düzenleme seçenekleri sunulurken, amatörler için kırpma, birleştirme gibi basitçe uygulayabilecekleri işlemleri yapmalarına izin veriyor. iPhone ve iPad’inizde gelişmiş bir video düzenleyiciye ihtiyacınız varsa Türkçe dil desteği de sunan bu uygulamayı kesinlikle indirip denemelisiniz.

Enlight Videoleap uygulamasının beğendiğim özelliklerinden birkaçını söylemem gerekirse:

  • Videolarla fotoğrafları karıştırıp çifte pozlama oluşturma
  • Kliplere sinema kalitesindeki geçişleri kolayca ekleme
  • Hollywood filmlerinde gördüğünüz yeşil ekran ile çalışma
  • Dilediğinizce geri alma ve yineleme
  • Kare kare detaylandırılmış yakınlaştırma özelliğiyle akıllı arayüz
  • İstemediğiniz kadar özel efekt (prizma, odak kayması, renklendirme, pikselleştirme, optik bozulması, metin ve emoji ekleme, filtreler vs.)
  • Hassas düzenleme ve zengin seçenekler (klip düzenlemesi, renk düzeltmesi, ses efektleri, ses ayarı, zemin rengini ayarlama)
  • Her özellik için yardımcı anlatım (video düzenleme işine yeni başlayanlar için harika)
  • Tam ekranda önizleme

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