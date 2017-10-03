Enlight Videoleap, iPhone ve iPad kullanıcıları için özel olarak geliştirilmiş video düzenleme uygulaması. iOS platformundaki ücretsiz video düzenleyiciler arasında açık ara en iyisi diyebilirim. Apple’ın kendi video düzenleme programı iMovie’den bile iyi; çok daha gelişmiş bir uygulama karşımızda.

iOS platformunda en beğenilen fotoğraf düzenleme uygulamalarından Enlight’ın geliştiricileri yine harika bir iş çıkarmış. Enlight Videoleap adıyla sadece iOS cihaz kullanıcıları için çıkış yapan video düzenleyici, hem profesyonellere hem de amatörlere hitap ediyor. Profesyonel kişiler için en üst düzey düzenleme seçenekleri sunulurken, amatörler için kırpma, birleştirme gibi basitçe uygulayabilecekleri işlemleri yapmalarına izin veriyor. iPhone ve iPad’inizde gelişmiş bir video düzenleyiciye ihtiyacınız varsa Türkçe dil desteği de sunan bu uygulamayı kesinlikle indirip denemelisiniz.

Enlight Videoleap uygulamasının beğendiğim özelliklerinden birkaçını söylemem gerekirse: