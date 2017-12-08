Escape Hunt: The Lost Temples, mobil platformda en çok indirilip oynanan kaçış oyununun yenisi. Devam niteliği taşımadığından Escape Hunt’ı indirip bitirmeniz gerekmiyor; doğrudan telefonunuza/tabletinize indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Mobil cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz zorlu ilerlemeli bulmaca oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Mobilde hem görselleri, hem bulmacaları, hem de oynanışı kaliteli olan tek kaçış oyunu Escape Hunt’ın yenisinde kayıp bir profesörün akibetini açığa çıkarmak için Khmer tapınaklarının derinliklerinde yolculuk ediyorsunuz. Kamboçya’nın ormanlarından başlayıp Khmer Krallığı’na uzanan yolculuğumuzda mantıksal ve çıkarımsal düşünerek tamamlayabileceğimiz kafa karıştırıcı bulmacalarla karşılaşıyoruz. Bulmacalar zorlu olduğundan ipuçları da unutulmamış. Bulmacayı çözmeyi zorlandığınız bölüme denk gelirseniz defterinize bakmayı unutmayın.

Türkçe dil desteğiyle gelen kaçış oyununda bol bol bulmaca yer alması beraberinde uzun oynanış süresini getiriyor.