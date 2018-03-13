FabFocus, portre fotoğraflara derinlik ve bokeh efekti veren bir iPhone uygulaması. Selfie fotoğraflarınızın arka planını bulanıklaştırmak için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri.

DSLR makinelerle elde edilebilen arka plan bulanık fotoğraflara yakın, güzel sonuçlar elde edebileceğiniz iPhone portre modu uygulamasını diğerlerinden ayıran özellik yapay zeka destekli çalışması. Derinlik efekti vermek, arka planı bulanıklaştırmak veya bokeh efekti için tek yapmanız gereken; portre fotoğrafınızı yüklemek. Uygulama, fotoğraftaki kişi/kişileri algılayarak arka planı otomatik olarak bulanıklaştırıyor. Size sadece bulanıklaştırma seviyesi ve biçimini ayarlamak kalıyor. Otomatik bulanıklaştırmadan memnun kalmayanlar için de araçlar mevcut.

Portreleri profesyonel görünümlü fotoğraflara dönüştüren iOS uygulamasının tek kötü yanı; ücretli olması. 17,99 TL gibi oldukça yüksek fiyatına rağmen App Store'da "Fotoğraf ve Video kategorisinde" ilk 9'da ve 4.5 ortalama puana sahip.