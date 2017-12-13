iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Free Yourself mobil oyunu, ana karakteri kendiniz canlandıracağınız ve kendinizi zorlu bulmacalar çözerek kapalı olduğunuz yerden kurtaracağınız alışılmadık bir bulmaca oyunudur.

Free Yourself mobil oyununda kapalı olduğunuz kafesten çıkmanız gerekiyor. Kafeste kapalı olan karakter de siz olacaksınız. Zira oyunun kamera fonksiyonunu kullanarak kendi yüzünüzü ana karaktere yansıtabilir ve oyunun içine dahil olabilirsiniz. Oldukça orijinal bir fikir olarak öne çıkan bu özellik sayesinde oyun adının hakkını veriyor diyebiliriz.

Free Yourself mobil oyununda 72 zorlu bulmaca bulunuyor. Bu bulmacalar ise 3 farklı dünyada geçiyor. Orman Dünyası, Kapı Dünyası ve Buz Dünyası’nda farklı fizik kuralları gözlemleniyor. Örneğin Orman Dünyası’nda robotları patlatarak ilerlerken, Kapı Dünyası’nda platform değiştirmek için kapıları kullanacaksınız. Buz Dünyası’nda ise platformu tam tur döndürebilirsiniz. Başrolde kendinizi göreceğiniz Free Yourself mobil oyununda yolunuza taş koymak isteyen 6 robot da yer alıyor. Heyecan dolu bulmaca oyunu Free Yourself’i AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.