GetContact, iPhone kullanıcıları için spam (istenmeyen) çağrıları engelleme uygulaması. Arama engelleme fonksiyonu dışında arayanın kim olduğunu gösteren uygulama, ücretsiz ve Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Numaramıza nasıl ulaştığını çözemediğimiz ilginç yerlerden gelen aramalar, mesajlar için telefonların kendi koruma seçenekleri mevcut ancak bunlar tam da istediğimiz gibi çalışmıyor. iOS tarafında spam aramaları engellemek çok basit bir işlem olmasına karşın bunu sürekli tekrarlamanız gerekiyor. Telefon rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerden gelen aramaları kolayca engellemeniz mümkün ancak arama esnasında numaranın kime ait olduğunu görebilmek daha iyi olmaz mıydı? GetContact, gelen aramanın spam olup olmadığı konusunda sizi arama esnasında uyarıyor. Otomatik aramalar, reklamlar, telefon dolandırıcılığı aramalarından korunmuş oluyorsunuz. Uygulamanın - kullanacağınızı pek düşünmediğim - sosyal özelliği de var. Sosyal platformlarda olduğu gibi tanıyor olabileceğiniz kişileri ortak arkadaşlarınız aracılığıyla karşınıza çıkarıyor. İstek gönderip o kişiyle iletişim kurabiliyorsunuz.

GetContact, numaraları internet üzerinden taradığı için aktif internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca sadece bir aylığına ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Sonrasında telefon numaranızla doğruladığınız üyeliğinizi abonelik seçeneklerinden biriyle devam ettirmeniz gerekiyor.

GetContact Özellikleri: