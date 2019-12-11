Güvendeyim, doğal afet durumlarında konum bilginizi SMS ile sevdiklerinize göndererek güvende olduğunuzu bildirmenize yardım eden hayati bir mobil uygulama. Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan afet durumunda tek dokunuşla konum bilgilerinizi GPS üzerinden kısa mesajla belirlediğiniz kişilere gönderiyorsunuz ve hayatta olduğunuzu iletiyorsunuz. AKUT ile birlikte geliştirilen uygulama her telefonda yüklü olmalı.

Türkiye gibi altyapının yeterli olmadığı ülkelerde hayat kurtaran mobil uygulamalardan biri Güvendeyim. İnternetsiz çalışıyor. Konum bilgileriniz telefonunuzun GPS bağlantısı aracılığıyla önceden belirttiğiniz kişilerle paylaşılıyor. Tek bir butona basmanız konumu paylaşmanız için yeterli oluyor. Aramanın mümkün olmadığı, internetin çalışmadığı, SMS’lerin devreye girdiği bu zamanda konumunuzu hızlıca paylaşmanın en kolay yolu. Uygulamanın ayarlar bölümünden acil durumlarda haber iletilmesini istediğiniz kişileri seçebiliyorsunuz, en fazla 5 telefon numarası ekleyebiliyorsunuz.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile birlikte Genel Bilgi Teknolojileri şirketi tarafnıdan geliştirilen AKUT Güvendeyim uygulaması, deprem, sel, yangın konularında da bazı temel bilgiler sunuyor.