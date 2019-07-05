hide.me VPN, dünyanın en hızlı VPN’i olarak iOS platformunda dikkat çeken VPN uygulaması. 10 milyonun üzerinde kullanıcının güvendiği ücretsiz VPN uygulaması hide.me VPN, hızlı ve kolay kuruluma sahip. 56 konum ve 1400 sunucusuyla hizmet veren VPN servisi, kredi kartı bilgileri istemeden ücretsiz planı kullanmanıza izin veriyor.

Windows, Mac bilgisayarınızda iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz en hızlı VPN uygulamalarından. Ücretsiz deneme sürümü seçeneğiyle geliyor lakin kayıt olma zorunluluğu yok; ücretsiz oluşturduğunuz hesabınızla giriş yapıp doğrudan VPN bağlantısını aktif edebiliyorsunuz. Tahmin edeceğiniz üzere ücretsiz planda veri kullanımı sınırlı. En hızlı sunucuyu otomatik olarak seçerek sunucu arama derdinden kurtaran VPN sağlayıcı, IP ve DNS sızıntı koruması gibi gelişmiş özelliklere de sahip. Sadece hackerlar değil, internet servis sağlayıcılar ve reklam şirketleri online aktivitelerinizi takip edenlere karşı koruma sağlıyor.

hide.me VPN Özellikleri