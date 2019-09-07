İBB İstanbul uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tüm İBB hizmetlerine anında ulaşabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu İBB İstanbul uygulaması, İstanbul’da yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmetlere ve uygulamalara tek bir platformdan erişim imkanı sunuyor. Trafik, ulaşım, radyo, eğitim, kültür, navigasyon ve daha birçok türdeki hizmete erişim sağlayabileceğiniz İBB İstanbul uygulamasında, İBB Trafik radyosunu da canlı olarak dinleyebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu güncel haberlere ve basın bültenlerine de erişebileceğiniz İBB İstanbul uygulamasında, günlük hava durumu bilgisine de ulaşabilirsiniz. Eğer siz de tüm hizmetlere tek bir platformdan erişmek istiyorsanız, İBB İstanbul uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.