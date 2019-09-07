İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine erişmek için İBB İstanbul uygulamasını kullanabilirsiniz.
İBB İstanbul uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tüm İBB hizmetlerine anında ulaşabilirsiniz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu İBB İstanbul uygulaması, İstanbul’da yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmetlere ve uygulamalara tek bir platformdan erişim imkanı sunuyor. Trafik, ulaşım, radyo, eğitim, kültür, navigasyon ve daha birçok türdeki hizmete erişim sağlayabileceğiniz İBB İstanbul uygulamasında, İBB Trafik radyosunu da canlı olarak dinleyebilirsiniz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu güncel haberlere ve basın bültenlerine de erişebileceğiniz İBB İstanbul uygulamasında, günlük hava durumu bilgisine de ulaşabilirsiniz. Eğer siz de tüm hizmetlere tek bir platformdan erişmek istiyorsanız, İBB İstanbul uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulamada erişebileceğiniz hizmetler şu şekilde; İBB Radyo, İBB CepTrafik, Beyaz Masa, Yol Gösteren, iTaksi, İspark, Şehir Tiyatroları, İBB Kültür, Miniatürk, Yürü & Keşfet, Şehir Rehberi, Turistik Kameralar, İBB Wi-Fi, Mobiiett, Ulaşım Asistanı, Sesli Kütüphane, İBB İmar Sor, Mobil İski ve daha fazlası.