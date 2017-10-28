İsbul.net uygulamasını kullanarak yüzlerce güncel iş ilanını iOS işletim sistemli cihazlarınızdan inceleyebilirsiniz.

İş arayanların faydalanabileceği isbul.net uygulamasında, oluşturmuş olduğunuz özgeçmişinizi başvuru yapmak istediğiniz firmalara kolayca gönderebilmeniz mümkün. Birçok farklı sektörde hizmet veren kurumların iş ilanlarını inceleyebileceğiniz uygulamada iş tanımı, aranan nitelikler, pozisyon gibi bilgileri de görebilirsiniz.