isbul.net uygulamasıyla yeteneklerinize ve kriterlerinize uygun iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
İsbul.net uygulamasını kullanarak yüzlerce güncel iş ilanını iOS işletim sistemli cihazlarınızdan inceleyebilirsiniz.
İş arayanların faydalanabileceği isbul.net uygulamasında, oluşturmuş olduğunuz özgeçmişinizi başvuru yapmak istediğiniz firmalara kolayca gönderebilmeniz mümkün. Birçok farklı sektörde hizmet veren kurumların iş ilanlarını inceleyebileceğiniz uygulamada iş tanımı, aranan nitelikler, pozisyon gibi bilgileri de görebilirsiniz.
Özgeçmişinizi tek sayfada toplayabileceğiniz ve hatta fotoğraf dahi ekleyebileceğiniz uygulamada, telefonunuzu sallayarak tarih güncellemesi de yapabilirsiniz. İş deneyimlerinizin büyük öneme sahip olduğu özgeçmişinizi başvuru yapmak istediğiniz firmalara gönderdiğinizde size olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılacaktır. İlgilendiğiniz ilanları favorilerinize ekleyerek çeşitli iş fırsatlarından anında haberdar olabileceğiniz uygulamada, özgeçmişinizi hangi firmaların incelediğini de görebilirsiniz. Eğer siz de kriterlerinize en uygun iş ilanlarına ulaşmak istiyorsanız, isbul.net uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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